Windows 11 : le Microsoft Store en version web fait peau neuve

Microsoft continue son travail pour aligner tout son écosystème sur la nouvelle vision portée pour Windows 11. Le nouveau Microsoft Store est désormais disponible en version web, ou presque.

Les changements majeurs se font sur le temps long chez Microsoft, quand la stratégie ne change pas entre-temps. Avec Windows 11, Microsoft a adopté un tout nouveau style visuel, mais que l’on ne retrouve pas encore partout dans l’écosystème du géant. Les nouvelles mises à jour du système font petit à petit basculer des éléments d’interface encore vieillissants comme le gestionnaire de tâches. Mais cette semaine, c’est à une tout autre bête que Microsoft s’est attaquée : sa boutique d’applications en ligne.

Une navigation plus simple et rapide

Les internautes ont pu découvrir une nouvelle version de la boutique avec un nouveau site dédié : apps.microsoft.com. Auparavant il était assez difficile d’accéder à la boutique d’applications depuis le site de Microsoft autrement que depuis un moteur de recherche.

Au-delà de l’esthétique, c’est surtout un site où il est bien plus agréable de naviguer que Microsoft propose. Les pages se chargent sensiblement plus vite, et le site est d’une manière générale plus réactive. L’installation d’une application si le PC tourne sous Windows 11 se fait très vite puisqu’une pop-up va permettre en deux clics d’installer une application ou un jeu, sans passer par des redirections en série.

Avant Après

Pour le moment, ce nouveau site uniquement disponible en anglais et Microsoft l’a affublé d’une mention « preview » pour montrer que tout n’est pas encore tout à fait prêt. Espérons qu’il sera bientôt adapté en version française et deviendra le site par défaut pour découvrir des applications plus facilement. Rien de plus pratique que de pouvoir partager une application pratique grâce à un lien vers une page web de description.

