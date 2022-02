Windows 11 Insider : une nouvelle version avec beaucoup de nouveautés

Après la mise à jour de février en version stable, Microsoft propose la build 22557 aux membres du programme Insider. Une nouvelle version riche en nouveautés.

Cela faisait plusieurs semaines que les membres du programme Insider de Windows, qui testent en avance les prochaines mises à jour, n’avaient rien eu à se mettre sous la dent dans le canal Dev. Et pour cause, Microsoft préparait en réalité une build très riche en nouveauté. L’éditeur a publié une mise à jour pour la version stable de Windows, a promis des nouveautés plus fréquentes pour son système, et peut désormais se tourner vers l’avenir.

La firme a déployé dans le canal Dev la build 22557 qui a pour première particularité de passer sur la branche NI_Release, en référence à l’élément Nickel de la table périodique. Faisons le tour des nouveautés proposées par Microsoft.

Dossiers dans le menu Démarrer

Comme des rumeurs l’indiquaient récemment, l’une des premières nouveautés est l’arrivée des dossiers dans le menu Démarrer de Windows.

Un petit changement qui permet de mieux s’organiser et de garder les raccourcis du menu Démarrer plus cohérents.

Ne pas déranger et mode concentration

Depuis plusieurs années, Windows permet de couper les notifications dans certaines situations pour pouvoir se concentrer. Avec Windows 11, la fonction avait été un peu mise de côté. Elle fait dorénavant son retour en fanfare dans le volet des notifications. Un raccourci vers le mode ne pas déranger a été ajouté au volet pour immédiatement pouvoir se couper de ces perturbations.

C’est aussi là que les utilisateurs pourront commencer une session du mode concentration, en indiquant un temps de travail, par exemple « 5 minutes ».

Meilleure gestion du multitâche

Depuis le lancement de Windows 11, le système propose les « snap layouts », des dispositions de fenêtres préconfigurées pour améliorer la gestion du multitâche. Avec la nouvelle build, Microsoft ajoute une « snap bar » qui apparait en faisant glisser la fenêtre vers le haut de l’écran.

On peut alors décider de la disposition pour nos différentes fenêtres puis choisir les fenêtres additionnelles à afficher. La fonction a l’air très intelligente et pratique à utiliser.

Nouveau gestionnaire des tâches

Microsoft convertit petit à petit des outils de Windows avec la nouvelle esthétique choisie pour Windows 11. Le gestionnaire des tâches qui n’avait pas vraiment changé depuis Windows 8 a ainsi le droit à sa refonte.

Cela lui permet aussi de devenir compatible avec le thème sombre de Windows. Microsoft y ajoute aussi la gestion du « Efficiency mode » qui permet de limiter les ressources d’une application trop gourmande qui pourrait ronger votre batterie.

Nouveaux gestes tactiles

La build 22557 intègre aussi cinq nouveaux gestes pour les utilisateurs d’écrans tactiles. On peut désormais glisser depuis le bas de l’écran pour faire apparaitre l’écran démarrer, glisser à l’intérieur du menu démarrer pour faire défiler les pages, glisser depuis en bas à droite pour faire apparaitre les paramètres rapides et glisser depuis la droite pour dévoiler le panneau de notifications.

Autant de nouveaux raccourcis qui devraient rendre l’usage des tablettes beaucoup plus agréable sous Windows 11.

Les autres nouveautés

La liste des nouveautés ajoutées par la build 22557 est encore généreuse.

Système de sous-titre automatique pour l’accessibilité (Anglais US seulement)

Meilleure gestion des fichiers et dossiers dans l’accès rapide de l’explorateur

Ajout de l’état de la synchronisation OneDrive dans l’explorateur de fichier

Nouveaux réglages par défaut de veille

Amélioration du Narrateur dans Microsoft Edge

Nouveau module PowerShell pour gérer les fonctions liées à la langue

Le glisser-déposer entre applications est enfin géré à travers la barre des tâches

Microsoft Teams met en surbrillance l’application partagée depuis la barre des tâches

La gestion des profiles de colorimétrie a été ajoutée aux paramètres rapides

Amélioration de la connexion d’écran externe

Amélioration de la gestion de la rotation de l’affichage

Amélioration de la gestion des écrans 120 Hz et HDR

On ne sait pas quand ces nouveautés seront proposées en version beta, puis en version stable. Rappelons que les nouveautés proposées dans le canal Dev peuvent être abandonnées par Microsoft et ne jamais voir le jour dans Windows 11 pour le grand public.

