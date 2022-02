Windows 11 : de nouveaux gestes, un menu Démarrer renforcé sont en approche

Les Insiders du programme Windows 11 devraient voir prochainement apparaître de nouvelles fonctions très attendues comme les dossiers d'applications dans le menu Démarrer, une expérience utilisateur plus fluide et de nouveaux gestes notamment.

Lancé il y a quelques mois, Windows 11 ne cesse jamais de s’enrichir, se peaufiner et d’améliorer l’ensemble de l’expérience. Après une pause cependant un peu plus longue que la moyenne, les insiders devraient voir arriver de nouvelles fonctions dans la version bêta.

Selon Windows Central, le Dev Channel de Windows 11 va profiter très prochainement d’ajouts d’ampleur qui étaient, pour beaucoup, attendus de longue date, notamment au niveau du menu Démarrer.

Des fonctions manquantes initialement enfin là

Parmi les grands changements à prévoir, il y a ainsi la création de dossiers d’applications dans Démarrer. Vous pourrez regrouper des apps et les utiliser aisément via des groupes, mais aussi faire des glisser-déposer plus facilement de fichiers vers la barre des tâches. On attend aussi un usage plus simple des applications regroupées et flottantes au-dessus de la barre.

An improved taskbar app list overflow experience is in the works.

Many people have complained about the rudimentary approach of reserving one slot for apps that don't fit and changing its contents as you flip between them.

With the new overflow flyout all apps are in reach again. pic.twitter.com/NMehp2Pl7t — Albacore (@thebookisclosed) February 8, 2022

Tout cela aérera aussi la présentation. L’Explorateur de fichiers permettra aussi d’épingler des fichiers.

« Snap Bar » s’annonce. Il est question ici d’améliorer l’expérience utilisateur en permettant d’aligner plusieurs fenêtres d’apps sur Windows 11 d’une nouvelle manière. Il s’agirait d’un panneau « barre » qui descend du haut de l’écran dès que vous déplacez une fenêtre sur votre écran.

De nouveaux effets vont apparaître dans les barres de titre des fenêtres plus anciennes du système d’exploitation comme Exécuter ou Gestionnaire de périphériques.

Des usages pour les tablettes sous Windows 11

Pour les utilisateurs de tablettes sous Windows 11, de nouveaux gestes vont permettre d’accéder au menu Démarrer et au panneau Paramètres rapides en remontant la souris ou votre doigt du bas vers le haut de l’écran depuis la barre d’état système. Cela va ouvrir les paramètres rapides. Ailleurs, ce geste servira à faire apparaître Démarrer. Par ailleurs, il sera possible de masquer automatiquement la barre des tâches si vous utilisez alors votre appareil comme tablette et non plus en PC.

Tout cela devrait arriver en bêta-test pour les Insiders du Dev Channel de Windows 11. Mais il n’est nullement certain que toutes ces fonctions seront présentes au plus tard dans Sun Valley 2, le nom de code de la prochaine mise à jour majeure de Windows 11 qui doit être déployée au second semestre. Elles peuvent aussi arriver plus tôt.

