Widgets tiers, glisser-déposer… ce qu’on peut attendre de Windows 11 en 2022

Microsoft planche toujours sur le développement et l'amélioration de Windows 11, dernière version de son système d'exploitation. La firme aurait prévu de finaliser la prochaine grosse mise à jour de l'OS pour mai 2022, avant un déploiement généralisé.

2022 sera importante pour Windows 11, dernier-né de Microsoft. Il faudra attendre le milieu de l’année pour découvrir de nouvelles fonctionnalités apportées par une version majeure de l’OS, nommée Sun Valley 2. La firme a prévu de la boucler aux alentours du mois de mai, pour pouvoir la déployer durant l’été. C’est aussi à cette période que Microsoft prévoit de rendre Windows 11 accessible à l’ensemble des appareils éligibles de tous les constructeurs.

Rappelons que, pour le moment, la dernière mouture de Windows a été déployée (sous la forme de mise à niveau) sur certains appareils compatibles uniquement. En outre, une grande partie des nouvelles fonctionnalités est réservée, pour le moment, aux Insiders, qui profitent régulièrement de nouveaux builds. Jusqu’ici, Windows 11 s’est surtout démarqué grâce à ses changements cosmétiques ainsi qu’une refonte de la barre des tâches et du menu Démarrer.

Les nouveautés de la mise à jour à venir

Microsoft ne s’est pas officiellement étendu sur les changements apportés par cette mise à jour, Sun Valley 2. En plus d’optimisations et d’ajustements, si l’on suit les différentes versions proposées aux Insiders, il serait probable que Windows 11 supporte nativement les applications Android. Le panneau de widgets pourrait bien être ouvert aux développeurs tiers, et le glisser-déposer, qui avait disparu, pourrait faire son grand retour. Le bouton Météo pourrait aussi faire son come-back dans la barre des tâches.

La firme souhaite se concentrer sur la qualité de son OS, comme elle l’a expliqué :

Suite aux formidables enseignements tirés de Windows 10, nous voulons nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience possible. Cela signifie que les nouveaux appareils éligibles se verront offrir la mise à jour en premier. Celle-ci sera ensuite déployée au fil du temps sur les appareils commercialisés, sur la base de modèles d’intelligence qui prennent en compte l’éligibilité du matériel, les paramètres de fiabilité, l’âge de l’appareil et d’autres facteurs qui ont un impact sur l’expérience de mise à niveau.

Le géant de Redmond a également précisé que les utilisateurs possédant un PC éligible sous Windows 10 se verront proposer la mise à niveau gratuite via Windows Update quand elle sera disponible. Il faudra donc pour le moment prendre son mal en patience pour voir arriver de grosses nouveautés sur Windows 11.

