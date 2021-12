Windows 11 : le bouton Météo pourrait faire son retour dans la barre des tâches

Avec le déploiement de la build, les développeurs ont pu constater que la prochaine mise à jour de Windows 11 pourrait signre notamment le retour du widget météo et du bouton dans la barre des tâches.

Le temps est au beau fixe pour les utilisateurs de Windows 11. Si vous vous sentiez dépourvus depuis la disparition de la météo sur le système d’exploitation de Microsoft, bonne nouvelle pour certains : elle va faire son retour.

Evidemment, ceux qui avaient pesté comme sa présence vont faire la grimace. Mais ce widget pourrait être mieux intégré à la barre des tâches. C’est en tout cas ce que laisse espérer sa réapparition dans la build déployée cette semaine pour les Windows Insiders.

La météo pour combler le vide

Depuis l’introduction de Windows 11, le widget Météo avait disparu et, avec lui, le bulletin d’information complet qui apparaissait en survolant la zone. La prochaine version 22518 envisage visiblement de restaurer le bouton parmi les ajouts actuellement à disposition des développeurs.

Le bouton sera ainsi positionné tout à gauche tandis que la barre des tâches est désormais centrée par défaut. La température et les conditions météo seront affichées et mis à jour en temps réel. C’est en cliquant que le nouveau panneau des widgets avec les informations et les dernières actualités s’ouvrira. Comme toujours, il s’agit d’une version bêta et non de la version définitive. Le retour de la météo n’est pas encore acté.

De l’aide vocale à gogo

Parmi les autres nouveautés qui apparaissent dans la build, on trouve notamment la possibilité d’afficher chaque jour une nouvelle image sur son bureau avec des anecdotes, de définir le fond d’écran Bing comme nouvel écran chaque jour, l’aide vocale pour contrôler le PC (basculer entre applications, naviguer sur le web, lire ses mails…) et dicter du texte pour une retranscription écrite.

De nombreux correctifs s’ajoutent également pour mieux lire le texte dans les menus contextuel et les barres de recherches.

