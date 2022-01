Windows 11 : Microsoft va bientôt rafraîchir le gestionnaire des tâches

Microsoft n'est pas encore prêt à le déployer, mais un nouveau gestionnaire des tâches est sur le point d'arriver sur Windows 11. Il reprend le Fluent Design de l'OS et proposera également un mode sombre.

Microsoft mijote une refonte du gestionnaire des tâches. C’est ce que l’on apprend de l’étudiant en ingénierie Gustave Monce, qui a découvert un tout nouveau look pour le gestionnaire dans les recoins obscures des dernières builds de Windows 11. Comme de nombreux autres outils, le gestionnaire des tâches est sur le point d’adopter les codes esthétiques du nouveau Fluent Design de l’OS. Il devrait également proposer un mode sombre.

Rappelons que cet utilitaire n’avait pas été remanié avec le déploiement de la dernière version de Windows… il conservait ainsi l’apparence qu’on lui connaissait depuis des années. Progressivement, Microsoft dépoussière néanmoins les applications qui étaient jusqu’à présent resté « dans leur jus ». Ce fut récemment le cas de Windows Media Player, mais aussi du Bloc-Note.

Le nouveau gestionnaire de tâche… n’est pas encore prêt

Notons qu’il est possible d’activer ce nouveau Gestionnaire des tâches en installant les dernières versions préliminaires de Windows 11, mais Microsoft n’a clairement pas l’intention de nous en faciliter l’accès dans l’immédiat.

« C’est une fonctionnalité cachée dans la nouvelle build », explique Gustave Monce, avant de préciser qu’à cette heure l’application n’est pas encore tout à fait fonctionnelle. Comprenez que ce nouveau gestionnaire est encore loin d’être finalisé. Cela dit, on y découvre dès à présent un mode sombre, et les grandes caractéristiques esthétique de Windows 11 : des coins arrondis, des teintes pastel et un souci de simplification, note The Verge.

Plus épuré, la nouvelle version du gestionnaire des tâches se démarque aussi par l’abandon des onglets de la version actuelle pour une barre latérale similaire à celle des Paramètres de Windows 11. On y retrouve toutefois les mêmes sections « Processus », « Performance », « Historique des applications », etc. Difficile donc d’être perdus.

Précisons que Microsoft n’a pas encore officiellement annoncé cette refonte, on ignore donc quand elle sera déployée à grande échelle sur Windows 11.

