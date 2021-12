Windows 11 : vous allez adorer utiliser la nouvelle version de Bloc-Notes

Le célèbre éditeur de textes Bloc-Notes va connaître un grand chamboulement sur Windows 11. Microsoft lui prépare en effet une profonde mise à jour, qui apportera un mode sombre forcément attendu.

Bloc-Notes fait partie des applications parmi les plus anciennes de Windows, elle qui a fait ses débuts en 1985 sous Windows 1.0. Cet éditeur de textes, qui permet à la fois de prendre des notes, mais aussi de « nettoyer » son contenu, va faire l’objet d’une profonde mise à jour sur Windows 11, apprend-on du côté de XDA Developers et de The Verge.

C’est ici une prise de position forte de la part de Microsoft, qui n’a pas touché au Bloc-Notes depuis un sacré bout de temps. Ici, l’idée est d’harmoniser l’application avec le langage graphique du nouvel OS. Et pour le moment, seuls les Insiders y ont accès dans le canal de développement, avant un déploiement plus global.

Coucou le mode sombre

Concrètement, à quoi devra-t-on s’attendre comme changements ? Le premier ajout majeur n’est autre qu’un mode sombre. Voilà une nouvelle qui ravira les aficionados des dark mode, qui permettent de reposer les yeux lorsque vous utilisez votre ordinateur dans un environnement obscur.

À ce mode sombre vient s’ajouter l’effet Mica, qui joue sur le dégradé des couleurs d’une manière subtile. Cela permet d’ajouter un peu de profondeur graphique et de modernité, tout en gardant une belle cohérence visuelle. L’en-tête de l’outil, qui tire légèrement vers un gris plus marqué, est un bel exemple pour illustrer cet effet.

Au niveau de l’ergonomie, la firme de Redmond va aussi effectuer quelques ajustements : les boutons des options sont plus grands et mieux mis en exergue. Un bouton pour accéder aux paramètres s’invite également dans le coin supérieur droit, alors qu’une barre de recherche repensée (Ctrl + F) est aussi dans la partie.

Un « Ctrl + Z » plus poussé

La fonctionnalité « Ctrl + Z », qui permet d’annuler votre dernière action, va désormais plus loin. Jusqu’ici, vous ne pouvez revenir en arrière qu’une seule et unique fois, ce qui est un peu juste comparé à d’autres applications. Cette fois-ci, la nouvelle version de Bloc-Notes permettra d’annuler plusieurs actions.

Pour aller plus loin

Windows 11 : Microsoft réagit face aux critiques et peaufine la barre des tâches ainsi que le menu Démarrer

Bref, Bloc-Notes devrait considérablement changer sur la forme, avec de mini-changements sur le fond qui ne bousculent pour autant pas l’expérience utilisateur. Il faut désormais patienter jusqu’à ce que Microsoft déploie cette mise à jour pour le grand public.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.