Windows 11 : la première mise à jour significative est disponible, voici les nouveautés

Comme promis, Microsoft a lancé le déploiement de la première mise à jour majeure de Windows 11 en février. On fait le tour des nouveautés.

Le lancement de Windows 11 en octobre 2021 a été un petit succès, mais de nombreux utilisateurs ont pointé du doigt les faiblesses du nouveau système, notamment lorsqu’il supprime sans raison des fonctionnalités de ses prédécesseurs. On pense à des détails comme l’absence d’horloge sur le second écran qui pouvait être très pénible au quotidien. Une première mise à jour de contenu vient corriger ces problèmes et ajoute des nouveautés. Microsoft a annoncé le début de son déploiement.

Les nouveautés : la France rate la principale

La principale nouveauté de cette mise à jour n’est malheureusement pas accessible en France. Il s’agit de l’ajout de l’Amazon App Store directement dans le Microsoft Store pour télécharger et installer des applications Android. Impossible d’accéder aux deux applications requises : l’Amazon App Store et Windows Subsystem for Android. Microsoft précise que ces nouveautés sont réservées aux États-Unis, une fois de plus. Le déploiement plus large attendra « plus tard cette année ».

Heureusement, nous avons tout de même d’autres nouveautés intéressantes, notamment au niveau de la barre des tâches.

Hormis l’arrivée de l’horloge sur les autres moniteurs connectés, la mise à jour ajoute un widget météo à la barre des tâches qui remplace l’icône d’accès aux widgets. Un simple passage de la souris sur le widget météo permet de faire sortir le volet des widgets. Si vous êtes dans un appel audio ou vidéo, particulièrement pour du télétravail, Windows 11 vous propose désormais une icône micro dans la barre des tâches pour s’assurer de mettre en muet le PC, même si la fenêtre de l’appel n’est pas active.

La mise à jour de Windows 11 apporte également deux nouvelles applications natives. Tout d’abord le bloc-notes, application historique du système qui a le droit à une refonte de son interface pour coller avec les codes de design de Windows 11. La grande nouveauté, c’est surtout le lecteur multimédia qui remplace Groove Musique. On y retrouve les fonctions attendues : gestion de playlist, lecture de fichiers audio ou vidéo, et reconnaissance de fichiers dans un dossier.

Début du déploiement

Si vous êtes sous Windows 11, cette mise à jour est désormais disponible en téléchargement depuis Windows Update, sans même être membre du programme Insider. L’installation de la mise à jour fait passer le numéro de build à 22000.527 (accessible depuis l’outil « winver » ou dans les paramètres système).

