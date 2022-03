Windows 11 : ces nouveautés qui améliorent vraiment la productivité

De la refonte de l'interface à l'optimisation de l'ergonomie, Microsoft a bien réfléchi à la façon dont son nouvel OS pouvait devenir plus pratique, plus facile d'accès et plus ergonomique. En un mot : plus productif. Voici les principales nouveautés de Windows 11 qui permettent de gagner en efficacité.

Avec Windows 10, Microsoft s’était déjà fendu d’un système d’exploitation solide et agréable à utiliser. Mais le géant américain ne s’est pas reposé sur ses lauriers, il a profondément revu sa formule avec Windows 11. Une stratégie qui lui permet de démarrer une nouvelle ère pour Windows sans livrer une simple copie de la génération précédente. Refonte de l’interface, améliorations de l’ergonomie et des applications intégrées, métamorphose du Microsoft Store, arrivée de nouveaux outils, etc. Les changements sont nombreux (Microsoft liste d’ailleurs plein d’astuces pour bien les prendre en main). On vous explique donc comment Windows 11 est devenu plus agréable pour travailler.

Une utilisation simplifiée

Comme toujours, Windows a mis l’ergonomie au centre de son système d’exploitation. La barre de tâche, longtemps cantonnée au coin inférieur gauche de l’écran, est désormais positionnée au centre de l’écran. Un changement permet d’avoir vos logiciels épinglés ainsi que vos fenêtres en cours d’usage plus rapidement sous les yeux. Une nouvelle place qui concerne également le menu « Démarrer », là encore pour avoir tous les outils nécessaires directement sous les yeux. Bien entendu, les vieux de la vieille peuvent toujours repositionner la barre à gauche pour ne pas perdre leurs habitudes.

De même, le panneau de notifications situé à droite se réorganise pour être plus clair, avec chaque volet bien séparé des autres. La gestion du son, de la connectivité ou de la luminosité prend désormais la forme d’actions rapides, similaires à ce que l’on peut trouver sur smartphone. Mieux, le menu du « clic-droit » sur un fichier, qui s’étendait autrefois sur une vingtaine de lignes, s’est raccourci et allégé. Certaines fonctions, comme le copier-coller, supprimer ou couper apparaissent désormais sous la forme d’actions rapides. Un choix qui fait gagner un temps fou lorsque l’on a plusieurs éléments à copier ou effacer.

Les tuiles dynamiques propres à Windows 8 ou 10 disparaissent au profit des widgets, là encore dans la droite lignée de ce que proposent déjà les smartphones. Cela permet d’avoir accès aux informations importantes en un clic (surtout que le menu est accessible depuis la barre de tâches), telles que la météo, vos notes ou votre agenda. Une nouvelle disposition qui prend en compte les écrans tactiles des PC portables de dernière génération afin de mieux s’y adapter.

D’ailleurs, le multitâche devient plus efficace puisqu’on peut désormais renommer les différents bureaux et les personnaliser pour les rendre plus simples à distinguer. Surtout Microsoft propose une version améliorée du « snap » qui permet d’attacher une fenêtre à un bord de l’écran. Vous pouvez donc faire apparaître facilement votre texte sous Word dans la partie gauche de l’écran, votre calendrier dans le coin inférieur droit, et vos mails dans le coin supérieur droit, par exemple.

Avec la démocratisation du télétravail, les visioconférences se sont multipliées. C’est donc en toute logique que Microsoft a intégré directement Microsoft Teams, non seulement à Windows 11, mais aussi à la barre de tâches. Plus la peine de courir dans les menus pour rejoindre urgemment une réunion.

« J’aime quand l’interface est belle »

« Ce n’est pas forcément un problème s’il manque une ou deux fonctions anecdotiques, mais il faut que l’interface soit agréable à l’œil ». Voilà l’une des réponses obtenues lorsque l’on demande ce qui constitue un bon système d’exploitation pour travailler. Et ça, Microsoft l’a bien compris.

Le géant de Redmond a ainsi revu une grande partie de l’esthétique de Windows 8 et 10 puisque l’interface de Windows 11 se base sur la nouvelle charte graphique Fluent Design. Les bords des fenêtres sont plus arrondis, les animations beaucoup plus fluides et, surtout, Windows 11 intègre une nouvelle batterie de sons beaucoup plus doux. Finie la cascade de sons violents lorsque vous débranchez un périphérique USB par mégarde, comme une manette pendant une session de jeu.

Les applications historiques comme Paint, Bloc-Note, Photos ou même l’explorateur de fichiers profitent d’un nouveau design bienvenu. Elles sont plus agréables à utiliser et se marient bien au reste du système.

L’ouverture du Microsoft Store

Le déploiement de Windows 11 est l’occasion pour Microsoft de revoir ses ambitions vis-à-vis du Microsoft Store. Dorénavant, n’importe quel développeur peut proposer les logiciels qu’il veut sur le Microsoft Store. Une nouvelle qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd puisque plusieurs développeurs ont commencé à déployer leurs logiciels tels que WinZip ou OBS Studio. Vous n’aurez donc plus à courir derrière les fichiers exécutables des logiciels, tout se trouve désormais au même endroit. Surtout que le géant américain a corrigé l’écriture de l’application Store pour permettre de télécharger et installer toutes les applications sans le moindre bugs ou problèmes de performances. Terminées donc les longues heures perdues sur le Web à chercher un patch ou une solution à un souci d’exécution.

Vraie révolution, cette nouvelle version du Store de Microsoft accueillera bientôt les applications Android (via l’Amazon AppStore). Vous pourrez par exemple jouir de l’application Instagram, dont l’expérience utilisateur est bien plus poussée et agréable sur la version mobile que desktop, directement sur votre ordinateur.

Cette intégration future montre aussi la volonté de Microsoft de livrer le meilleur OS possible pour les appareils disposant d’un écran tactile, tels que les Microsoft Surface Pro 8. L’amélioration de l’ergonomie permet un usage plus aisé au stylet (notamment via les actions rapides). Microsoft a également amélioré le menu Windows Ink, qui s’occupe des interactions avec le stylet, afin d’offrir une meilleure précision lors de la prise de notes ou du dessin.

Comment installer Windows 11 ?

L’ultime avantage de Windows 11 est qu’il est gratuit, pour les utilisateurs actuels de Windows 10. Microsoft propose de passer à la nouvelle version de Windows sans surcoût. À condition que votre ordinateur réponde à la configuration matérielle minimale.

Windows 11 est disponible en téléchargement sous forme de mise à jour depuis Windows 10, ou à travers un outil permettant de télécharger l’ISO du système. On vous explique comment l’installer sereinement dans cet article.