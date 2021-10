Windows 11 : comment remettre le menu Démarrer à gauche

Avec Windows 11, le menu Démarrer se positionne par défaut en bas au centre du bureau et non plus en bas à gauche. Si vous souhaitez le changer, suivez le guide pour savoir comment déplacer le menu Démarrer de Windows 11.

La nouvelle position centrale du menu Démarrer vous irrite, change trop vos habitudes ? Heureusement, Microsoft nous permet de lui redonner la position qu’elle occupe depuis une éternité, en bas à gauche du bureau. Voici comment faire pour déplacer le menu Démarrer de Windows 11.

Comment déplacer le menu Démarrer de Windows 11 ?

Pour déplacer ce menu Démarre et éviter bien des moments d’irritation, suivez les indications suivantes qui ne vous phagocyteront pas plus de 20 secondes.

Cliquez sur le menu Démarrer puis sur Paramètres ou faites Touche Windows + i.

Sélectionnez Personnalisation sur la partie gauche de la fenêtre et ensuite Barre des tâches sur celle de droite.

Identifier la ligne Comportement de la barre des tâches et cliquez sur la flèche à droite pour décider si le menu Démarrer se positionne au Centre ou à Gauche. Sélectionnez ce dernier.

Fermez la fenêtre Paramètres.

Vous avez maintenant un menu Démarrer qui est à sa place traditionnelle.