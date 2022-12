Le nouveau menu contextuel clic droit de Windows 11 vous hérisse le poil et vous souhaitez retrouver celui de Windows 10 ? Suivez ce tutoriel pour ne plus être contrarié après un clic droit.

Windows 11 est une réussite et apporte de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Cela passe aussi par la refonte de certains points ergonomiques, comme le menu contextuel. De Windows 10 à Windows 11, il a évolué et cela n’enchante pas tout le monde. Beaucoup d’utilisateurs et d’utilisatrices préfèrent celui de Windows 10 ; nous allons donc vous détailler la manipulation permettant de récupérer le menu clic droit contextuel de Windows 10 dans Windows 11.

Windows 11 : comment récupérer le menu contextuel clic droit de Windows 10 ?

Il est tout à fait possible de retrouver le menu contextuel clic droit traditionnel en une étape.

Réalisez un clic droit sur une zone vide du bureau ;

Dans le menu qui apparaît, sélectionnez Affichez plus d’options.

Vous avez maintenant l’affichage connu de Windows 10 et surtout bien plus complet. Toutefois, vous devrez recommencer cette manipulation à chaque fois. Heureusement, il existe une solution plus pérenne.

Windows 11 : comment récupérer le menu contextuel clic droit de Windows 10 grâce à la base de registre ?

Cette opération est peu complexe, mais nécessite d’être d’une grande rigueur. Rappelons que les modifications du registre peuvent provoquer de gros dommages à votre système et qu’il est donc important de faire très attention aux changements que l’on peut y faire.

Tapez Regedit dans le champ Recherche de la Barre des tâches et lancez-le.

Dans Regedit , recherchez la clé suivante : « HKEY_CURRENT_USER \SOFTWARE\CLASSES\CLSID\ ».

, recherchez la clé suivante : « ». Pour cela, parcourez la base de registre : « HKEY_CURRENT_USER -> SOFTWARE -> CLASSES – > CLSID ».

Dans la zone droite de l’affichage, faites un clic droit sur un espace vide et sélectionnez Nouveau puis Clé.

Copiez-collez le texte suivant « {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} » et utilisez-le comme nom de la nouvelle clé.

Sélectionnez cette nouvelle clé, faites un clic droit dessus et sélectionnez Nouveau puis Clé.

Donnez le nom suivant à cette clé : « InprocServer32 ».

Identifiez dans la zone de droite la ligne (par défaut) et faites un double-clic dessus.

et faites un double-clic dessus. N’entrez aucune information, laissez Données de la valeur vide et cliquez sur OK.

Vous n’avez plus qu’à enregistrer vos modifications et redémarrer votre ordinateur.

À partir de maintenant, vous pouvez de nouveau utiliser le menu contextuel clic droit de Windows 10, une source d’irritation en moins dans votre quotidien.

