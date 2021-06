Windows 11 : le nouveau Microsoft Store commence à recevoir des applications populaires

Avec Windows 11, Microsoft a revu complètement la politique du Microsoft Store. Cela semble payer puisque plusieurs éditeurs jouent déjà le jeu.

Le nouveau Microsoft Store est sans doute la nouveauté la plus importante de Windows 11. Hormis une refonte complète de son interface et de son fonctionnement interne (qui abandonne HTML pour du C# natif), ce nouveau Microsoft Store offre surtout une nouvelle politique beaucoup plus ouverte de la part de Microsoft.

Ainsi les éditeurs d’applications et de logiciels peuvent désormais proposer leurs produits directement sur le Microsoft Store sans aucun travail d’adaptation. Il n’est plus question d’UWP, d’application universelle, de bridge ou de conteneur win32. L’éditeur propose le même logiciel qu’il propose déjà sur son site officiel, mais accessible directement par les utilisateurs du Microsoft Store. Une ouverture qui commence déjà à porter ses fruits.

WinZip 25 Pro et OBS Studio intègrent le Microsoft Store

Depuis le lancement de la première beta de Windows 11, le nouveau Microsoft Store a déjà commencé à recevoir de nouvelles applications. L’éditeur CorelDraw a mis en ligne le très célèbre WinZip sur le Microsoft Store, en version 25. Il s’agit bien de l’application win32 classique que l’on retrouve aussi sur le site de l’éditeur. Évidemment, on continue plutôt de recommander 7-Zip de notre côté, l’alternative open source gratuite et performante.

Peut-être un peu plus dans l’air du temps : le logiciel de streaming OBS Studio fait également son arrivée la boutique. C’est un logiciel totalement gratuit qui permet de gérer exactement ce que l’on va envoyer comme flux vidéo et audio sur Twitch ou YouTube, à partir de son PC.

L’autre bonne nouvelle, c’est que l’installation se fait comme un logiciel classique directement dans le dossier Program Files. Pour le moment, sur la beta de Windows 11, il n’a pas été possible de choisir le disque d’installation du logiciel. OBS Studio s’est donc installé sur C: automatiquement. En revanche, la bonne nouvelle c’est qu’il s’agit d’un dossier modifiable classique.

Bientôt des jeux entièrement ouverts aux mods

Depuis Windows 8, les applications du store s’installaient habituellement dans un dossier WindowsApps très protégé par le système. Si bien que dans le cas des jeux vidéo, ils étaient souvent impossibles d’installer des mods. L’équipe Xbox avait par la suite permis sur demande et pour certains jeux de rendre le dossier modable, mais cela se faisait au cas par cas. Avec cette nouvelle version du Store, les jeux pourront s’installer comme ils le font sur Steam aujourd’hui et être parfaitement modable.

C’est donc une très bonne nouvelle en particulier pour les joueuses et les joueurs.