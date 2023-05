Edge va toujours plus loin dans l’IA : toutes les améliorations apportées par Microsoft

Ce jour a lieu la conférence Microsoft Build, avec de nombreuses annonces au programme. Parmi elles, Microsoft 365 Copilot, l'outil d'aides qui utilise l'IA, va être intégré nativement dans le navigateur Edge.

Ce mardi 23 mai à 18 heures a lieu la conférence Microsoft Build durant laquelle la firme de Redmont fait beaucoup d’annonces autour de l’intelligence artificielle, afin de rester dans la course, surtout face à un Google très agressif. Dans le même temps, Microsoft a présenté une section du Microsoft Store dédiée aux contenus d’IA.

Le Copilot de Microsoft intégré nativement dans Edge

Durant sa conférence, l’entreprise annonce l’arrivée de Microsoft 365 Copilot nativement dans Edge, son navigateur web. Il n’y a pas qu’ici que l’assistant va débarquer : Windows 11 va aussi intégrer nativement le Copilot.

Jusqu’à maintenant, cet outil d’assistance intelligent était en prévisualisation publique. L’objectif pour Microsoft est de proposer « de nouvelles fonctionnalités qui combinent la puissance des grands modèles linguistiques, des applications Microsoft 365 et de vos données dans le Microsoft Graph, telles que votre calendrier, vos e-mails, vos chats, vos documents et autres ».

L’exemple donné par l’éditeur de Copilot est un cas dans lequel on envoie un message à son équipe générant un résumé de la journée. L’outil peut alors reprendre les comptes-rendus de réunion, les mails envoyés et les fils de discussion. Edge pourra aussi résumer un document écrit par exemple.

Les plugins de Microsoft 365 Copilot arrivent

Cette intégration de Copilot dans Edge est aussi l’occasion pour Microsoft d’ajouter la prise en charge des plugins. On peut simplement les activer et les désactiver quand on le souhaite.

Pour les développeurs, il y a là de quoi créer des expériences en utilisant Bing Chat ou Microsoft 365 Copilot. Comme pour les plugins de ChatGPT, l’idée est de pouvoir proposer des modules qui adaptent l’expérience de ces outils d’IA en fonction des usages qu’on fait d’eux. C’est même plus que ça : Microsoft et OpenAI partagent le même standard de plugin ouvert : en théorie, tous les plugins développés pour ChatGPT sont compatibles avec Copilot et Bing Chat et inversement.

De petits changements esthétiques pour Edge

Le navigateur en profite pour revoir son design et quelque peu l’organisation de son menu. Microsoft dit avoir repris les grandes lignes de Windows 11, « avec ses coins arrondis, ses arrière-plans translucides et ses animations fluides ».

Dans les modifications d’organisation, l’icône de profil a été déplacée en haut à gauche « afin de faciliter l’ajout, la modification et la gestion » de compte. Aussi, Edge instaure un nouveau système de conteneurs qui devrait permettre d’afficher davantage d’éléments simultanément. On découvre par exemple une barre latérale permettant d’afficher une calculatrice.

Une barre latérale pas réservée uniquement à Bing Chat

La barre latérale d’Edge fait de plus en plus parler d’elle, notamment parce qu’elle permet d’ouvrir Bing Chat. Comme nous l’avons vu, on a aussi une barre latérale, mais qui n’est pas réservée qu’aux applications de Microsoft. En effet, « la barre latérale permet également aux utilisateurs d’utiliser facilement leurs applications web préférées, y compris des applications tierces comme Instagram, WhatsApp et Messenger », peut-on lire dans le communiqué de l’entreprise.

De quoi consulter rapidement ses messages tout en ayant un onglet ouvert en grand. C’est un peu comme si on avait son smartphone sous la main, mais directement sur l’écran. Ou comme si l’on avait une fenêtre de son smartphone sur son ordinateur, mais qui permette de répondre à ses messages. Là où Edge pourrait faire fort, c’est qu’a priori, modifier son site pour l’adapter à cette barre « ne nécessite que quelques lignes de codes ». De quoi faire massivement adopter cette fonctionnalité, du moins par les développeurs.

Edge Workspaces va arriver pour tous : le navigateur web collaboratif

Début avril, Microsoft avait annoncé l’arrivée en aperçu public de Workspaces, une nouvelle fonctionnalité collaborative pour Edge. L’idée étant d’avoir un espace de travail à plusieurs, avec des onglets communs. On peut aussi créer des collections d’onglets avec ses favoris et chaque membre d’un espace de travail peut consulter les modifications des autres. L’option parfaite pour travailler à plusieurs, mais aussi pour organiser un voyage, réaliser un projet de bricolage, etc.

Après près de deux mois de phase de test, Edge Workspaces sera disponible pour tout le monde dans les prochains mois. La phase de test limitée se poursuivant entre temps.

