Edge : Microsoft réinvente les onglets avec cette fonctionnalité de partage très pratique

Microsoft annonce l'aperçu public pour quelques utilisateurs de Edge Workspaces : un ensemble de fonctionnalités de collaboration dédiées aux entreprises. Parmi elles, la possibilité de partager des onglets pour travailler dessus à plusieurs.

Microsoft en ce moment, c’est beaucoup d’intelligence artificielle, mais pas que. La firme continue de se concentrer sur des fonctionnalités dédiées aux professionnels, y compris sur ses logiciels les plus grands publics, comme Edge, son navigateur web, avec Workspaces. Un an après avoir dévoilé ces nouveautés, voilà leur sortie en prévisualisation publique.

Edge veut améliorer votre organisation pour vous retrouver dans tous vos onglets

Dans le communiqué publié, Microsoft écrit : « Edge Workspaces vous permet de séparer vos tâches de navigation dans des fenêtres dédiées afin de rester concentré et organisé. » Dans le navigateur, on peut créer des espaces dédiés à une thématique : chacun aura ses propres onglets, ses propres favoris.

Une fonction qui ressemble beaucoup aux « Collections » sorties il y a trois ans environ. Pour y accéder, il suffit de cliquer en haut à gauche de l’écran : la première fois, cela permet de créer un espace, de le nommer et de lui attribuer une couleur.

Des « Workspaces » partagés à plusieurs

Mais ces espaces vont plus loin, puisqu’ils peuvent être partagés avec des personne de votre entreprise ou de votre organisation. Ils peuvent réunir des pages web, mais aussi des documents. On peut partager un espace en cliquant sur le bouton « Inviter » dans la barre horizontale : de quoi obtenir un lien qu’on peut ensuite partager par mail ou via une messagerie instantanée. Une fois cette invitation acceptée, on peut voir son nom et son icône, mais aussi l’onglet dans lequel cette personne se trouve.

L’exemple d’usage donné par les développeurs du navigateur est l’organisation d’un voyage : on peut ainsi choisir à plusieurs les options d’hébergement ou de déplacement. Microsoft précise que « les mises à jour des onglets web, des favoris et des documents se font en temps réel. » En revenant dans un espace, on peut consulter les mises à jour effectuées par les autres membres dudit espace.

Pour le moment, seul un certain nombre limité d’utilisateurs peuvent accéder à Workspaces, Microsoft attendant d’avoir des retours de leur part avant de s’engager dans un déploiement plus large. Pour des questions de vie privée, on apprend que Microsoft qu’Edge ne partagera pas vos données de navigation dans Workspaces, que ce soient les cookies, les téléchargements ou encore les mots de passe.

