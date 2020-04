Face à Google Chrome, Microsoft Edge collectionne les fonctions exclusives

Le navigateur Microsoft Edge passe à la version 81 et en profite pour récolter quelques nouveautés exclusives face à son concurrent Google Chrome.

Microsoft a fait le choix depuis plusieurs mois de lancer une nouvelle version de Microsoft Edge, son navigateur, basée sur Chromium, le projet open source de Google Chrome.

Les deux navigateurs profitent donc d’une base commune, mais cela ne les empêche pas de proposer des fonctions différentes, comme la synchronisation respective avec des comptes Google ou Microsoft.

La nouvelle version de Microsoft Edge, numéroté 81, en est un parfait exemple.

Les collections font leur retour

Microsoft ajoute dans Edge une nouvelle fonction « Collections » après plusieurs mois de test dans les versions beta du navigateur. Cette fonction est directement intégrée dans la barre d’adresse, mais elle peut être désactivée si vous ne voulez pas que le bouton prenne de la place.

Les collections permettent de réunir des pages web autour d’un projet ou d’un thème pour mieux s’organiser. Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, vous allez par exemple pouvoir sauvegarder un guide d’achat de qualité, ou encore les pages produits que vous souhaitez mettre de côté.

Les collections peuvent ensuite être exportées dans un document Word ou Excel, qui va en principe proposer une meilleure organisation, ou par exemple un tri par prix. De notre côté, le tableau obtenu était particulièrement simpliste et on peut se demander si l’algorithme a bien été entrainé sur des pages françaises.

Quoi qu’il en soit l’organisation des collections est assez simple, et cette fonction peut être une véritable plus-value pour Edge.

Les autres nouveautés

La version 81 du navigateur propose aussi d’autres nouvelles fonctions. Il est désormais possible de démarrer le navigateur par défaut avec un profil précis. C’est pratique si, comme moi, vous avez configuré un profil pour votre session de travail et un profil pour votre navigation personnelle.

Les sites compatibles Dolby Vision comme Netflix peuvent désormais afficher du contenu en Dolby Vision avec Microsoft Edge 81 et Windows 10.

La fonction InPrivate de navigation cachée propose désormais une accentuation bleue pour mieux la différencier du thème sombre du navigateur.

Les cartes de paiement associées au compte Microsoft (ou Xbox Live) synchronisé peuvent désormais être utilisées sur les sites marchands compatibles.

La gestion des fichiers PDF par Microsoft Edge a été améliorée et l’ouverture de fichiers lourds devrait être plus rapide et fluide.

La nouvelle version du navigateur est téléchargeable dès maintenant. Pour mettre à jour, il suffit de se rendre dans les paramètres du navigateur.