L’une des mises à jour majeures de ChatGPT est disponible, laissez-nous vous la détailler : plugins et accès à Internet

ChatGPT, le chatbot d'OpenAI, a évolué de manière significative depuis sa première version GPT-3.5 jusqu'à la récente GPT-4, réservée aux abonnés de ChatGPT Plus. Mais, le chatbot vient de passer une nouvelle étape majeure, laissez-nous vous la détailler

ChatGPT, le chatbot développé par OpenAI, a connu plusieurs étapes marquantes dans son évolution. Sa disponibilité initiale avec GPT-3.5, puis le lancement de GPT-4, accessible uniquement aux abonnés de ChatGPT Plus, ont été des jalons importants. Des tests ont été effectués par certains utilisateurs privilégiés, et la plateforme a été améliorée pour répondre aux exigences réglementaires, notamment en Europe où le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) aurait pu entraver le développement de ChatGPT si des mesures adéquates n’avaient pas été prises.

En effet, le RGPD impose des règles strictes sur la manière dont les données personnelles des utilisateurs sont traitées. Cela signifie que ChatGPT doit être conçu de manière à respecter ces règles, par exemple en garantissant que les données des utilisateurs sont stockées de manière sécurisée et en leur permettant de contrôler l’utilisation de leurs données. Si ces exigences n’étaient pas respectées, ChatGPT pourrait se voir interdire de fonctionner en Europe.

Aujourd’hui, OpenAI a franchi une nouvelle étape en lançant non seulement son application iPhone, mais aussi en introduisant des changements majeurs dans le fonctionnement de ChatGPT, notamment l’intégration de plugins et l’accès à Internet.

Les plugins : comme des super-pouvoirs

Les plugins de ChatGPT sont des modules personnalisés, semblables à des outils, qui peuvent être intégrés au chatbot pour améliorer l’expérience utilisateur et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Grâce à ces plugins, vous pouvez adapter le chatbot à vos besoins spécifiques.

Que vous soyez dans le secteur de l’hôtellerie, de la vente au détail ou de l’éducation, vous pouvez personnaliser ChatGPT pour qu’il réponde à une variété de cas d’utilisation. Par exemple, il peut effectuer des tâches spécifiques comme la réservation de vols ou l’achat de produits d’épicerie. Bien que l’offre actuelle de plugins soit quelque peu désorganisée, OpenAI travaille à améliorer leur gestion. Voyez ça comme un App Store, comme celui de l’iPhone. Là, on est plutôt sur les premiers pas de l’App Store…

L’accès à Internet : une source d’information à jour

L’une des limitations de ChatGPT est que sa base de connaissances s’est arrêtée en 2021. Même si elle peut être enrichie par les contributions des utilisateurs, elle peut rapidement devenir obsolète. L’accès à Internet permet à ChatGPT de contourner cette limitation en lui permettant de résumer des articles récents, de rechercher des études récentes ou de récupérer des données financières à jour.

Par exemple, vous pouvez lui demander de rechercher l’évolution récente du prix de l’essence. Pour les développeurs, cela signifie également que ChatGPT peut utiliser une documentation technique plus récente. De plus, ChatGPT est capable de citer ses sources, fournissant des liens vers les informations qu’il utilise, à l’instar de Google Bard ou Bing Chat.

Cependant, cette fonctionnalité a encore des limites. Elle peut être lente et rencontrer des erreurs, car le botde ChatGPT peut être bloqué sur certaines pages. Elle ne consulte que quelques sources, et cela peut limiter son analyse. De plus, ChatGPT ne consulte que des sources en langue anglaise, ce qui est aussi une limitation importante.

Comment activer l’accès à Internet sur ChatGPT

Pour activer l’accès à Internet sur ChatGPT, vous devez suivre quelques étapes simples :

Activez l’option Web Browsing dans les paramètres dans Beta features. Sélectionnez le modèle GPT-4 Web Browsing.

