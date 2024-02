Voici Android 15 Developer Preview : la future version de l’OS de Google

Google a mis en ligne Android 15 Developer Preview 1. Dès maintenant, un planning sur plusieurs mois va nous permettre de voir évoluer la prochaine grosse mise à jour d'Android.

Comme les rumeurs le pressentaient, la première version de développement d’Android 15 est désormais disponible.

Ce n’est plus l’énorme attente que l’on avait il y a quelques années, quand on attendait de pied ferme les versions majeures d’Android, mais cela reste un événement. L’univers d’Android s’apprête donc à accueillir sa dernière version : Android 15.

Pour Google, cette mise à jour marque une étape importante dans l’évolution de la plateforme, non seulement en termes de fonctionnalités, mais aussi dans la façon dont elle entend renforcer la productivité des développeurs, la performance des applications, et la protection de la confidentialité et de la sécurité des utilisateurs.

Mieux exploiter le matériel

Google veut aller plus loin que jamais dans l’exploitation du potentiel matériel des smartphones et autres appareils mobiles. Les développeurs pourront désormais accéder à des fonctionnalités avancées de caméra, à des processeurs graphiques puissants, à des affichages et à des capacités de traitement par intelligence artificielle (IA).

Google cible expressément le haut de gamme, pour faire monter en gamme Android, surtout avec l’arrivée de smartphones de plus en plus grands, dont les smartphones pliants cités par Google. Mais, ce n’est pas tout, ce travail va permettre d’aller plus loin dans plein de paramètres différents.

Un exemple ? Google évoque les améliorations en basse lumière et les ajustements de l’intensité du flash. Ça, c’était pour la photographie. Mais, Google évoque aussi un nouveau mode d’efficacité énergétique qui permet de mieux ajuster les fréquences du CPU et du GPU ensemble. Cela permettra de mieux gérer les performances de l’appareil en fonction des besoins des applications.

Confidentialité et sécurité

L’un des aspects évoqués d’Android 15 est son approche de la confidentialité et de la sécurité des utilisateurs. Avec l’introduction de l’extension niveau 10 des Services AD d’Android, incluant la dernière version du Sandbox de confidentialité, Google cherche à améliorer la confidentialité des utilisateurs tout en permettant des expériences publicitaires personnalisées.

La sécurité des données est également renforcée grâce au nouveau FileIntegrityManager d’Android 15, qui utilise la fonctionnalité fs-verity du noyau Linux pour protéger les fichiers avec des signatures cryptographiques personnalisées. C’est très technique, mais Google cherche ici à garantir l’intégrité des données biométriques.

Health Connect

Android 15 intègre également Health Connect, une plateforme sécurisée et centralisée pour la gestion et le partage des données de santé et de fitness collectées par les applications. Cette mise à jour élargit le support pour de nouveaux types de données, comme le fitness, la nutrition, et plus encore.

Comme on peut le voir, cette première introduction à Android 15 est clairement pensée pour les développeurs, avec son lot de détails techniques.

Cela dit, on va rapidement en découvrir davantage, surtout avec l’arrivée des versions bêtas. Contrairement à Apple qui aime dévoiler ses nouveautés iOS lors du grandiose WWDC, Google prend une approche différente. Toutefois, on peut s’attendre à ce que beaucoup plus d’informations soient révélées d’ici à Google I/O 2024.

Quand est-ce que Android 15 sera disponible ?

Le premier aperçu pour les développeurs est disponible à partir d’aujourd’hui, les versions bêta publiques arrivant au début du printemps alors que Google travaille sur une version stable pour le mois juin.

Les appareils pris en version pour cette première Preview sont les Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ainsi que l’émulateur Android évidemment.

Si vous utilisez Android 14 QPR3 , Google vous recommande de « passer à Developer Preview 1 maintenant ».