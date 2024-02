L’annonce d’Android 15 serait imminente

Mois de février oblige, Google devrait proposer la première preview de la future version d'Android, Android 15. Un premier indice pointe vers un lancement imminent, dès cette semaine.

Cette semaine serait la bonne pour Android 15. La prochaine version du système d’exploitation de Google aurait le droit à sa première preview dans les prochaines heures. C’est en tout cas ce que l’on peut lire dans un commentaire d’un développeur de Google sur le forum officiel de l’Android Open Source Project et relayé par 9To5Google.

Peut-être est-il judicieux d’attendre qu’Android V soit disponible ? Son premier Developer Preview est prévu pour le 15 février.

D’après le média, Android V correspond à Android Vanilla Ice Cream, le nom de code prêté à Android 15.

Que faut-il en attendre ?

En partant du principe que Google n’a pas décalé ses plans, la firme devrait donc dévoiler la première Developer Preview d’Android 15 dès ce jeudi 15 février. La date correspond habilement au numéro de la version et l’on imagine que ce n’est pas un hasard. Cette première version d’une mise à jour d’Android propose généralement peu de nouveautés pour les utilisateurs, mais pose les fondations de changements que les développeurs d’applications doivent prendre en compte. Il devrait être possible d’installer cette Developer Preview sur les smartphones Google Pixel en premier lieu.

On connait encore peu de choses des nouveautés à attendre d’Android 15. On pense toutefois que cette nouvelle version devrait apporter le support d’Auracast, ce qui changerait la donne pour les écouteurs et casques sans fil. On imagine que Google voudra intégrer encore plus d’IA dans son système, après l’arrivée de Gemini.

