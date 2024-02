Cette petite nouveauté d’Android 15 serait une grosse révolution pour les casques et écouteurs Bluetooth

Après des années de développement, Android 15 devrait finalement permettre aux utilisateurs de profiter de la fonction Auracast pour connecter plusieurs casques ou écouteurs à une même source.

Depuis plusieurs années, les constructeurs de casques, d’écouteurs sans fil et d’enceintes Bluetooth mettent en avant les fonctionnalités liées au Bluetooth LE Audio. Cependant, ces fonctions n’étaient jusqu’à présent pas disponibles sur les smartphones et PC. Cela devrait changer très prochainement avec Android 15.

L’une des principales nouveautés prévues avec le standard Bluetooth LE Audio est la fonctionnalité Auracast. Pour rappel, celle-ci va vous permettre de connecter plusieurs paires d’écouteurs, enceintes Bluetooth ou casques sans fil à une seule et unique source. L’idée est ainsi de permettre à plusieurs personnes d’écouter la même musique depuis un seul appareil ou, dans des musées, de proposer des audioguides qui soient gérés directement en Bluetooth, vers les casques de plusieurs visiteurs.

Une gestion des flux audio directement dans les paramètres du smartphone

Jusqu’à maintenant, la fonction Auracast n’était cependant pas encore prise en charge par Android. Cependant, le journaliste Mishaal Rahman a découvert pour Android Central plusieurs indices au sein de la version QPR2 Beta 3 d’Android 14 suggérant qu’Auracast arrivera très bientôt sur Android, probablement en version 15 :

J’ai découvert plusieurs mentions dans l’application Paramètres liées au partage audio. Ces mentions décrivent une page qui contient un interrupteur pour partager l’audio, un bouton pour scanner un QR Code et se connecter à un flux audio à proximité, un bouton pour changer de périphérique Bluetooth et une section qui liste les flux audio à proximité.

Concrètement, c’est au sein d’une nouvelle page, distincte de celle liée aux paramètres Bluetooth du smartphone, que les utilisateurs devraient pouvoir accéder à un flux audio diffusé à proximité en Bluetooth LE Audio. La fonction de partage de flux audio, basée sur le protocole Auracast, devrait donc avoir droit à une gestion spécifique au sein d’Android 15 comme le signale Mishaal Rahman : « Ce qui est notable à propos de ce changement dans Android 15 est que Google compte mettre en avant cette fonction dans son application Paramètres. Ça signale que Google souhaite qu’Auracast soit une fonction clé d’Android 15 ».

On devrait en savoir plus sur la gestion des flux audio et d’Auracast dans les prochains mois. Pour rappel, Google devrait officiellement présenter Android 15 au printemps, à l’occasion de sa conférence Google I/O traditionnellement organisée au mois de mai.