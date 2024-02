Pixel Tablet 2 : et si ces fruits révélaient la prochaine tablette de Google ?

C'est la première fois qu'on entend parler d'une potentielle Google Pixel Tablet 2. Un nom de code du nom d'un agrume dans la dernière bêta d'Android 14 nous donne un indice sur son existence.

En juin dernier, Google lançait la Pixel Tablet, nouvelle tentative de la marque de rentrer sur le marché des tablettes tactiles. Le travail semble avoir porté ses fruits puisqu’un indice révèle qu’une Pixel Tablet 2 serait sur les rails.

Un nom de code trouvé dans la dernière bêta d’Android 14

C’est le média 9to5Google qui écrit que deux nouveaux noms de code sont apparus dans la dernière version bêta d’Android 14, la QPR3 Beta 1. Cette dernière a été publiée à destination des smartphones Pixel, mais dans son code, deux noms sont apparus pour la première fois : « Clementine » et « Kiyomi », pour une clémentine et une mandarine. Ces noms ne donnent en revanche aucune indication sur le type d’appareils qui se cachent derrière.

Deux agrumes, comme c’était le cas l’année dernière avec le tangor. La culture de l’horticulture indique que la clémentine est une sorte de tangor qu’on cultive un peu partout dans le monde. Quant au kiyomi, il s’agit d’un hybride de tangor originaire du Japon. Par ailleurs, le tangor est lui-même un hybride, résultant d’une orange et d’un autre agrume.

À quand une Pixel Tablet 2 ?

Difficile de dire quand sortirait cette Pixel Tablet 2, si elle arrive un jour sur le marché. Au vu du peu d’informations et de fuites rendues publiques, il est peu probable qu’elle soit présentée lors de la Google I/O 2024 qui devrait avoir lieu au mois de mai, y compris pour une sortie au mois de juin. Il est toutefois possible qu’elle puisse être annoncée lors de la prochaine conférence Made by Google en octobre prochain, aux côtés des Pixel 9 et Pixel 9 Pro. C’est ce qui pourrait arriver au Pixel Fold 2, dont on a eu quelques indices ce 8 février.

Autre possibilité : Google pourrait faire le choix de ne pas sortir une Pixel Tablet chaque année. L’entreprise pourrait choisir d’attendre un an et de la dévoiler lors de la Google I/O 2025, la tablette n’étant pas le produit qui se vend le plus. Parmi les évolutions possibles que pourrait apporter Google, c’est une meilleure autonomie ou encore davantage de puissance d’un point de vue matériel. Quant au logiciel, on ne peut s’empêcher de penser aux fonctionnalités d’intelligence artificielle, afin de donner une bonne réponse à Samsung et à ses fonctionnalités Galaxy AI.