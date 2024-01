Google Pixel 9 Pro : son design déjà révélé, avec deux petites surprises

On sait déjà à quoi devrait ressembler le Google Pixel 9 Pro grâce à ces rendus en haute définition du leaker OnLeaks. Deux changements importants sont à noter : la transformation du bloc photo et les bords plats.

Déjà ? C’est ce qu’on peut se dire en découvrant les rendus du Google Pixel 9 Pro réalisés par le leaker OnLeaks en collaboration avec Mysmartprice. Et ce, alors que le smartphone n’est pas attendu avec le deuxième semestre de 2024, quelque part vers octobre a priori.

Un nouveau bloc photo

Or, OnLeaks a pu prouver plus d’une fois sa fiabilité. Pour rappel, il produit ses images en se basant sur ses sources au sein de l’industrie. On peut donc considérer ce design du Google Pixel 9 Pro comme très plausible. Et une chose saute aux yeux : il y aurait du changement du côté du bloc photo à l’arrière.

Pour rappel, depuis quelques années, les smartphones de Google se distinguent par un bloc photo prenant la forme d’une barre protubérante traversant toute la largeur de la face arrière de l’appareil. C’était encore le cas des Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Ici, sur le Google Pixel 9 Pro, on aurait droit un bloc oblong, très étalé, mais n’allant pas d’un bout à l’autre. Il logerait toujours trois caméras disposées à l’horizontale.

Des bords plats

Autre changement, et il est peut-être lié au premier, le Google Pixel 9 Pro opterait pour des bords plats. Un look décidément à la mode que la firme de Mountain View embrasserait à son tour.

Du reste, OnLeaks et Mysmartprice évoquent un écran plat de 6,5 pouces plus petit que sur le précédent modèle. En outre, quelques dimensions approximatives sont partagées : 162,7 x 76,6 x 8,5 mm. Attention, l’épaisseur monterait à 12 mm au niveau du bloc photo.

Il faudra évidemment attendre encore un peu avant d’avoir plus d’informations techniques, mais au moins, nous savons déjà à peu près à quoi nous attendre visuellement.