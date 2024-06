Voici à quoi ressemblerait la nouvelle Pixel Watch 3 XL (spoiler : à une Pixel Watch)

OnLeaks a révélé le design supposé de la Pixel Watch 3 XL, le nouveau modèle grand format de la montre connectée de Google attendue en octobre.

La rumeur semble donc se confirmer : la Pixel Watch 3 pourrait se décliner en deux formats différents, à l’instar de l’Apple Watch. Une information d’autant plus crédible qu’elle vient d’une source ayant prouvé sa fiabilité à de très nombreuses reprises : OnLeaks.

Un modèle XL

Alors qu’on ne l’attend pas avant cet automne, la Pixel Watch 3 fait déjà parler d’elle. En mars dernier, 9to5Google affirmait même qu’il pourrait y avoir non pas un, mais deux modèles cette année, avec une déclinaison plus grande. Une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui trouvent les modèles actuels trop petits et pas assez autonomes.

L’information est désormais corroborée par le célèbre leaker OnLeaks, dont la fiabilité n’est plus à démontrer. En collaboration avec AndroidHeadlines, il publie ce mercredi des images de la montre connectée en question.

« It’s the same picture »

Il ne faut cependant pas s’attendre à être ébouriffés par l’originalité du design de ce nouveau modèle. Au premier regard, il semble impossible de la discerner de la génération actuelle. Et même en y regardant de près, en ayant une Pixel Watch au poignet depuis un an et demi, plisser des yeux ne suffit pas à repérer des différences.

Il y en a pourtant bien une : ses dimensions. Selon le leaker, la Google Pixel Watch 3 XL aurait un corps de 45 x 45 x 13,89 mm. Elle est donc non seulement plus grande, mais aussi plus épaisse, ce qui laisse espérer une batterie plus grosse, et donc une meilleure autonomie. De quoi corriger l’un des principaux problèmes de cette montre sous WearOS.

Google opterait ainsi pour les mêmes dimensions que pour l’Apple Watch Series 9 : 41 et 45 mm. À titre de comparaison, Samsung propose des tailles assez proches de 40 et 44 mm sur ses Galaxy Watch 6.

Attention à ce petit détail

Il y aurait toutefois une autre petite différence à ne pas négliger sur cette itération. Selon AndroidHeadlines, l’accroche propriétaire du bracelet de la Google Pixel Watch 3 serait légèrement plus large que sur le modèle actuel. Par conséquent, si vous possédez déjà une Pixel Watch ou une Pixel Watch 2, vous ne pourrez pas réutiliser vos bracelets achetés séparément sur la Pixel Watch 3 XL.

Cette nouvelle toquante devrait être officiellement présentée par Google lors de la conférence Made by Google en octobre prochain. En toute logique, elle accompagnera le lancement des Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL.