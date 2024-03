Pixel Watch 3 : avec cette grande nouveauté, Google corrigerait le principal défaut de ses montres connectées

Selon les informations du site 9to5Google, Google déclinerait sa future Pixel Watch 3 en deux formats, permettant notamment une meilleure autonomie sur le modèle plus large.

Alors que Google est un acteur majeur du monde des montres connectées grâce à son système Wear OS, le constructeur ne propose des modèles que depuis 2022 avec la Pixel Watch, puis la Pixel Watch 2. Si ces montres ont réussi à séduire grâce à leur design très minimaliste, elles souffraient néanmoins d’un défaut de taille : leur format unique.

En effet, qu’il s’agisse du premier ou du second modèle, les deux montres n’étaient proposées qu’en une seule version en termes de taille, avec un diamètre de 41 mm. À titre de comparaison, Samsung propose bien une Galaxy Watch 6 en version 40 mm, mais la montre est également déclinée au format 44 mm. Il en va de même pour l’Apple Watch Series 9, proposée en version 41 mm et en format 45 mm.

Ce petit format unique n’est pas sans poser de problème sur les Pixel Watch. Outre le fait que la montre est surtout adaptée aux petits poignets et moins intéressante pour les amateurs de grosse montre, ce petit format ne permet pas d’intégrer de plus grosse batterie. Qu’il s’agisse des modèles de Samsung ou d’Apple, les formats plus grands permettent généralement d’intégrer des batteries plus conséquentes, avec des modèles dotés d’une plus grosse autonomie. Or, l’autonomie est précisément le point faible des montres de Google, qui peinent à dépasser la journée d’utilisation quand les modèles concurrents peuvent attendre les 36, voire les 48 heures d’utilisation.

Une Pixel Watch 3 attendue également en version 45 mm

Il semble néanmoins que Google ne se satisfasse pas de ce seul et unique format. Selon les informations obtenues par le site 9to5Google, la firme préparerait justement un second format pour sa prochaine montre connectée, la Pixel Watch 3 :

D’après notre source, la plus grande des deux Pixel Watch 3 sera de 45 mm, ce qui devrait présenter une différence significative sur le poignet. Cette taille plus grande pourrait correspondre à l’Apple Watch Series 9. Samsung propose sa Galaxy Watch 6 en 40 et 44 mm tandis que la Galaxy Watch 6 Classic est proposée en 43 et 47 mm.

Il faudra encore patienter pour en savoir plus sur le second format de Pixel Watch. La Google Pixel Watch 3 ne devrait en effet pas être lancée avant l’automne, en même temps que les futurs smartphones Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Cependant, Google est coutumier des teasings et pourrait toujours profiter de sa conférence Made by Google, prévue au printemps, pour donner un premier aperçu de sa future montre connectée.