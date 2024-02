Google Pixel Fold 2 : un gros changement surprenant et du retard en perspective

Le Google Pixel Fold 2 se préparerait à une grosse évolution de son bloc photo pour dire adieu à la traditionnelle barre horizontale à l'arrière. En outre, sa sortie serait retardée en raison d'un choix de puce plus ambitieux.

Ça y est, le Google Pixel Fold 2 commence à beaucoup faire parler de lui. Le prochain smartphone pliant — successeur du Pixel Fold — de la firme de Mountain View est en effet attendu cette année. Or, le site spécialisé Android Authority a déjà pu se mettre plusieurs informations sous la dent. La plus marquante concerne son design et plus particulièrement le bloc photo.

Alors qu’on a déjà pu apercevoir le très probable design du Pixel 9 Pro puis le look du Pixel 9 avec un bloc photo se rapprochant de celui du Pixel Fold, le Pixel Fold 2, lui, prendrait une autre direction.

Un bloc photo métamorphosé

Android Authority

affirme ainsi avoir obtenu une photo « de ce qui semble être une version prématurée » du Google Pixel Fold 2.

Dans le visuel en question, on aperçoit surtout un module photo rectangulaire avec des coins arrondis en haut à gauche de la face arrière. A priori, ce bloc revisité logerait quatre capteurs. Si on se doute qu’il y aura une caméra principale en grand-angle, un ultra grand-angle, et un téléobjectif, on ignore encore la nature du dernier capteur.

Surtout, l’image partagée par le site spécialisé montre que Google signerait le début de la fin de la barre horizontale. Un élément de design fort et marquant qui faisait vraiment office de signature sur les derniers smartphones du géant américain. Certes, il ne plaisait pas à tout le monde, mais il avait le mérite d’être reconnaissable.

Au lieu de ça, on aurait donc un bloc photo un peu moins original et qui nous laisse surtout dubitatifs. La protubérance semble toujours au rendez-vous tandis que le choix esthétique est discutable. Que l’on se rassure, il ne s’agit que d’une version encore peu avancée du Google Pixel Fold 2. Son design peut encore évoluer d’ici à sa sortie commerciale.

Une sortie retardée en raison de la puce choisie ?

Une sortie commerciale qui pourrait d’ailleurs être retardée. Dans un autre article, Android Authority explique que le Pixel Fold 2 verrait officiellement le jour seulement vers la fin de l’année, en même temps que les Pixel 9. En comparaison, le premier Pixel Fold était présenté en mai 2023 lors de la Google I/O.

Selon une source anonyme du média, Google serait en effet en train de tester de nouveaux prototypes du Pixel Fold 2 et ces derniers auraient la particularité d’embarquer, déjà, une puce Tensor G4. Autrement dit, il est possible que le futur smartphone pliant fasse l’impasse sur le SoC Google Tensor G3 pour aller directement s’équiper du successeur.

L’appareil s’alignerait ainsi sur les Pixel 9 qui devraient aussi profiter de cette puce. Une stratégie intéressante qui permettrait au Pixel Fold 2 de ne pas être rapidement dépassé par des modèles de la même marque. En revanche, rappelons que d’après les premières informations, le Tensor G4 resterait une évolution subtile du Tensor G3 de 2023. Il faudrait en réalité attendre le Tensor G5 en 2025 pour avoir enfin droit à un vrai bon de performances.

Enfin, ajoutez à cela que le Pixel Fold 2 ne lésinerait pas sur la mémoire vive avec 16 Go de RAM. Au-delà des caractéristiques techniques, deux grandes questions restent évidemment en suspens. Combien le téléphone va-t-il coûter ? Sortira-t-il cette fois-ci en France ? Impossible d’y répondre pour le moment.