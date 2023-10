Google pourrait préparer un Pixel Flip, sans crainte après son Fold

Google serait au travaille sur un nouveau smartphone pliant. Il pourrait s'agir du Google Pixel Fold 2 ou d'un Pixel Flip.

Il est parfois difficile de comprendre la stratégie de Google avec sa gamme de produits Pixel. La firme lance régulièrement de nouveaux produits, sans nécessairement les accompagner vers une commercialisation à grande échelle. Comme si Google souhaitait une présence sur le marché, mais n’arrivait pas à s’investir pour le conquérir.

Le dernier exemple en date est peut-être le Pixel Fold, le premier smartphone pliable de la firme qui n’est jamais arrivé jusqu’à la France. Pourtant, Google ne semble pas jeter l’éponge sur les smartphones pliants. Si l’ont en croit le site 9To5Google.

Nom de code : Comet

Le média a pu analyser la dernière mise à jour en date de l’application officielle Pixel Buds qui inclut des préparatifs pour accompagner un certain nombre de smartphones Google. On y trouve les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, sous les noms de codes Shiba et Husky, ainsi que la mention d’un nouveau produit « Comet ».

D’après 9To5Google, on connait encore peu de chose sur « Comet », mais l’appareil est placé au même endroit que le Google Pixel Fold et une partie du code fait référence à un « fold », un pliant en anglais. Autrement dit, il y a des raisons de penser que ce nom de code Comet fait référence à un nouvel appareil à écran pliant.

On ne sait pas encore si s’il s’agit du nom de code d’un successeur pour le Google Pixel Fold, alors que la première génération vient d’arriver, ou si Google prépare une nouvelle déclinaison dans la catégorie. Peut-être que la firme prépare un smartphone au format Flip. Il s’agit d’une solution plus économique et de plus en plus populaire.