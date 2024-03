Oups, Google a confirmé par mégarde l’existence de son Pixel 8a

En revenant sur la disparition inattendue d'une fonctionnalité pourtant utile, après le déploiement de la dernière mise à jour « Feature Drop », Google a confirmé, sans le faire exprès, l'existence de son futur Pixel 8a.

C’est une « officialisation » par inadvertance que Google nous sert cette semaine. La firme a confirmé l’existence de son futur Pixel 8a en revenant sur la disparition inattendue d’une fonctionnalité liée à la batterie de ses smartphones, et ce après le déploiement de la mise à jour « Feature Drop » de mars.

Pour contexte, avec la mise à jour Android 14 QPR 1, Google avait introduit de nouvelles statistiques relatives à la batterie. Elles permettaient notamment à l’utilisateur d’avoir une meilleure idée de l’état de santé de cette pièce essentielle. Ces informations utiles ont pourtant été supprimées sans crier gare des smartphones Pixel il y a quelques jours. Ce qui nous intéresse présentement, c’est toutefois la justification donnée par Google… puisque le groupe s’est montré (un peu) trop bavard.

Le Pixel 8a est bel et bien dans les tuyaux !

Sur une page de son forum « Issue Tracker », Google a expliqué que cette suppression était intentionnelle, et que ces statistiques additionnelles concernant l’état de la batterie n’auraient en réalité jamais dû apparaître sur les appareils actuels. La firme a toutefois été plus loin en ajoutant que ces informations ne sont censées être affichées que sur le Pixel 8a et les modèles ultérieurs.

En réponse à ce que certains utilisateurs ont considéré comme une suppression par erreur, Google a commenté « Nous n’activons [ces informations] que sur le Pixel 8a et au-delà, il s’agit donc d’un WAI (Working as Intended) ». Reste à savoir si ces informations finiront par revenir sur les Pixel 7 et 8, ou si Google se contentera effectivement de les réserver seulement à ses futurs smartphones.

Concernant le Pixel 8a, le message est néanmoins clair : l’appareil est bel et bien dans les tuyaux. Selon les informations dont nous disposons actuellement, le prochain smartphone milieu de gamme de Google arrivera sur le marché dans les prochains mois et pourrait être présenté en mai à l’occasion de la prochaine conférence Google I/O.