Google réduit ses équipes sur Android, Pixel et Chrome : ce que cache cette décision

Android, Chrome, Pixel… tout ça est dans la même équipe chez Google, on nomme cette division Platforms & Devices. Malheureusement, Google veut encore se séparer de salariés dans cette équipe, comme le montre cette nouvelle campagne de départs volontaires.

Google a proposé à ses salariés américains de la division Platforms & Devices un choix : partir volontairement avec un package intéressant s’ils ne se retrouvent pas dans la nouvelle organisation.

Petit retour en arrière : l’année dernière, Google a eu l’idée de fusionner ses équipes hardware (celles qui créent les Pixel, Nest…) avec les équipes software (ceux derrière Android et Chrome). L’objectif ? Créer une grande division capable d’innover plus vite et mieux. Sur le papier, c’était génial. Dans la réalité… disons que c’est un peu plus compliqué.

Rick Osterloh, le directeur de cette division chez Google, vient d’envoyer un mémo à ses équipes. En gros, il dit : si vous n’êtes pas emballés par notre nouvelle direction ou si le travail hybride ne vous confient pas, on vous propose un chèque pour partir. C’est une campagne de départs volontaires.

Le moment choisi est particulièrement intéressant. Proposer des départs volontaires un an après une grande réorganisation, c’est soit très malin, soit légèrement inquiétant.

Il y a un détail croustillant : ce programme ne concerne que certaines équipes. Ceux qui travaillent sur Search et Gemini ne sont pas concernés.

Les employés avaient critiqué la brutalité des précédents licenciements ? Et voilà un programme de départ volontaire. On imagine, certainement, que si le nombre de volontaires n’est pas assez important, Google finira par effectuer une nouvelle vague de licenciements.

À l’origine, Google n’était « que » un moteur de recherche. Fondée en 1998 par Larry Page et Sergey Brin, l’entreprise s’est d’abord concentrée sur la recherche web. Mais rapidement, la vision s’est élargie. En 2005, Google fait l’acquisition d’Android Inc., une startup à l’époque. C’est le premier pas vers le hardware, même si à l’époque, Google ne fabrique pas encore ses propres appareils.

2016 ouvre un nouveau chapitre : Google lance les smartphones Pixel, cette fois entièrement conçus en interne. C’est la première fois que l’entreprise prend en charge à la fois le hardware et le software. Pour y parvenir, Google a notamment recruté des talents de HTC et investi massivement dans le développement hardware.

L’expansion dans le hardware s’accélère avec l’acquisition de Nest (thermostats et objets connectés) en 2014 pour 3,2 milliards de dollars, puis de Fitbit (montres connectées) en 2021 pour 2,1 milliards. Ces acquisitions apportent à Google une expertise hardware.

La décision de fusionner les équipes hardware (Pixel, Nest, Fitbit) et software (Android, Chrome, ChromeOS) en 2023 marque une évolution importante. Cette réorganisation vise à créer une synergie entre les différentes divisions qui, historiquement, fonctionnaient de manière relativement indépendante.

La réorganisation des équipes chez Google prend une tout autre dimension quand on la replace dans le contexte de l’IA. Si la fusion des divisions hardware et software en 2023 pouvait sembler être une simple optimisation organisationnelle, l’arrivée fracassante de Gemini en révèle la véritable portée stratégique.

Le géant de Mountain View opère en effet une transformation profonde de son ADN. L’intégration de Gemini sur les Pixel, le développement des puces Tensor optimisées pour l’IA, et l’enrichissement d’Android avec des fonctionnalités d’intelligence artificielle ne sont que la partie visible de l’iceberg. Ici, on n’a même pas parlé de Search, qui change également. En coulisses, c’est toute l’architecture des produits Google qui est repensée autour de l’IA.

Google n’est plus simplement dans une logique d’intégration hardware/software comme Apple a pu le faire, mais dans une approche « IA partout » qui nécessite une coordination sans précédent entre toutes ses équipes.