Google met la seconde sur la réalité virtuelle en débauchant les équipes derrière le HTC Vive

Google ne veut pas laisser toute la place à Apple et à son Vision Pro. Le géant de la recherche vient d’absorber une partie des équipes taïwanaises travaillant sur le HTC Vive.

Crédit : Google

L’histoire se répète. Alors qu’en 2017 Google recrutait une bonne partie des équipes de HTC pour renforcer sa division mobile (et donner naissance à la gamme Pixel que l’on connaît aujourd’hui), la firme de Mountain View vient de faire la même chose dans le secteur de la réalité augmentée.

Comme l’a remarqué Techcrunch, l’entreprise a annoncé dans un court billet de blog avoir débauché « certains membres de l’équipe HTC Vive » pour renforcer la position d’Android dans le secteur de la VR/AR.

Cap sur les casques et les lunettes connectées

Via un deal chiffré à 250 millions de dollars, Google va donc accueillir des nouveaux ingénieurs au sein de ses équipes, mais aussi le droit d’exploiter certaines des technologies développées et brevetées par HTC. De quoi donner un sérieux coup de fouet à l’initiative Android XR, que le géant de la recherche a officialisée le mois dernier.

En effet, si HTC n’est clairement plus l’acteur incontournable qu’il était dans le monde mobile, dans le secteur de la réalité virtuelle et augmentée, l’entreprise taïwanaise pèse encore. La firme a encore annoncé il y a quelques mois de ça la sortie de son Vive Focus Vision, un casque de VR haut de gamme vendue à 1200 euros. Et si le casque s’adresse majoritairement au monde de l’entreprise, la démonstration technique est tout de même saisissante.

Dans son communiqué de presse, Google salue d’ailleurs les prouesses de l’équipe « qui a fait ses preuves dans le domaine de la VR » et qui va donc maintenant « renforcer l’écosystème Android XR sur les casques et les lunettes connectées ». Un petit clin d’œil à son projet Astra.

Concurrencer Apple à coup de partenariat

Dernièrement, Google s’est lancé corps et âme dans ce nouveau secteur. En plus de l’initiative Astra et du lancement d’Android XR, la firme collabore aussi avec Samsung sur le « Project Moohan » censé concurrencer le Vision Pro d’Apple. Avec le renfort d’une partie des équipes de HTC, l’entreprise se donne tous les moyens possibles pour percer dans ce domaine.

Pour aller plus loin

Meta Horizon OS veut devenir l’Android de la réalité mixte

Du côté de HTC, la direction se veut rassurante. Malgré le débauchage d’une partie de ses équipes, la branche Vive ne va pas cesser d’exister et les produits actuellement sur le marché continueront d’être pris en charge. Si les rachats successifs de Google prouvent bien quelque chose, c’est que HTC continue d’attirer des ingénieurs de qualité.