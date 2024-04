Android 15 beta 1 est disponible, comment l’installer ?

Google vient de déployer la première beta d'Android 15 sur une sélection de Pixel. On vous explique comment faire pour l'installer sur le vôtre.

Depuis fĂ©vrier, la version 15 d’Android est disponible en Developer Preview, cette mouture dĂ©ployĂ©e très tĂ´t dans le cycle de dĂ©veloppement afin de permettre aux dĂ©veloppeurs d’applications qui le souhaitent de donner leur retour dessus. DĂ©sormais, la première version beta de Vanilla Ice Cream (c’est le petit nom d’Android 15) est disponible.

Si vous le souhaitez, il est donc possible de l’installer sur votre smartphone, on vous explique comment faire et ce Ă quoi il faut prĂŞter attention.

Les smartphones compatibles Android 15 beta

Sur son site dédié au programme beta, Google liste les modèles compatibles :

On ne doute pas que le Pixel 8a sera ajouté à cette liste dès sa sortie, attendue en mai.

Les prĂ©cautions Ă prendre avant d’installer Android 15

Il est important de prĂ©ciser qu’Android 15 Beta est, comme son nom l’indique très clairement, une bĂŞta. Cela signifie donc qu’elle n’est pas finalisĂ©e et qu’elle peut donc comporter des bugs. Ă€ l’heure de la rĂ©daction de ces lignes, nous pouvons citer les problèmes suivants :

Le NFC ne fonctionne pas ;

La mise à jour système Google Play est celle du 1er janvier ;

Le double tap au dos du téléphone ne fonctionne pas.

Le premier souci est Ă©videmment le plus notable si vous avez l’habitude d’utiliser Google Wallet rĂ©gulièrement ou encore d’utiliser votre smartphone comme ticket de transport.

Par ailleurs, si vous souhaitez revenir en arrière (rĂ©installer une version prĂ©cĂ©dente du système), vous perdrez toutes les informations contenues sur votre smartphone. On vous conseille donc de sauvegarder toutes les donnĂ©es importantes qui pourraient s’y trouver (carnet de contacts, photos, etc.).

Comment installer la beta d’Android 15 sur votre Pixel ?

Pour installer une beta d’Android, c’est très simple : il suffit de s’y inscrire sur le site d’Android. Pour cela, connectez-vous avec le compte Google que vous utilisez sur votre tĂ©lĂ©phone, puis cliquez sur le bouton « Activer » dans la case de celui-ci prĂ©sente dans la liste « Appareils Ă©ligibles ».

Une fois votre appareil enrĂ´lĂ© dans le programme beta, vous pouvez vous rendre dans ses paramètres, puis « Système » et « Mises Ă jour logicielles ». Le tĂ©lĂ©chargement d’Android 15 Beta vous sera alors proposĂ©.

Pour les plus bidouilleurs d’entre vous qui souhaitent vĂ©ritablement mettre les mains dans le cambouis, vous trouverez l’image d’usine Ă installer manuellement sur la page idoine.