Comment sauvegarder et restaurer les données de votre smartphone Android ?

Que ce soit pour transférer vos données sur un nouveau smartphone ou pour vous prémunir de la perte de vos données en cas de vol, voici comment faire un backup des données de votre smartphone pour le transférer sur un autre appareil.

Vous venez d’avoir un nouveau smartphone et vous souhaitez y transférer vos données présentes sur l’ancien ? Ou bien vous souhaitez sauvegarder vos données pour les retrouver en cas de pépin avec votre smartphone (casse, perte, vol…) ? On vous explique comment mettre vos données à l’abri (photos, contacts, SMS, applications…) et les récupérer sur un nouvel appareil.

Android et la restauration de données

Depuis Android 5.0 Lollipop, Google propose de réaliser une sauvegarde automatique et régulière des données de votre téléphone et de les enregistrer sur Google Drive. L’option est d’ailleurs activée par défaut dans les paramètres du smartphone. Il est possible de gérer ce réglage soi-même en se rendant dans les Paramètres, puis Système et enfin Sauvegarde. Pour plus de simplicité, vous pouvez utiliser le moteur de recherche des paramètres et rechercher « Sauvegarde ».

Ici, vous pouvez activer ou désactiver la sauvegarde automatique sur Google Drive, voire les différents éléments sauvegardés et la date de la dernière sauvegarde. Les points concernés sont :

Les données des applications (compatibles)

L’historique des appels

Les contacts

Les paramètres de l’appareil

Les photos et vidéos (si activé sur Google Photos)

Les SMS (sur l’application Google Messages)

Si vous avez activé la sauvegarde automatique, vous pouvez quand même en lancer une manuellement en cliquant sur Sauvegarder maintenant. Ce back-up lancé, vous pouvez suivre son avancée depuis les notifications tout en continuant ce que vous faisiez sur votre smartphone, comme le visionnage d’une vidéo, une partie de Fortnite ou une visite sur votre réseau social favori.

Si la sauvegarde est faite depuis votre compte Google, il vous sera demandé au premier lancement d’un nouvel appareil si vous souhaitez restaurer vos données. Notez bien que pour que cela fonctionne correctement sur tous les points il faut :

Avoir enregistré ses contacts sur son compte Google (et non dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM)

Utiliser l’application Google Messages pour les SMS et MMS

Activer l’enregistrement des photos et des vidéos via Google Photos

En ce qui concerne les applications, elles seront téléchargées au premier lancement. En revanche les sauvegardes ne seront restaurées que si le développeur l’a prévu ainsi. En effet, Google laisse aux développeurs le choix entre un stockage 100 % local ou un stockage sur des serveurs distants. Si votre jeu préféré n’est pas pensé pour, vous risquez de perdre votre progression.

Bien sûr, cette solution nécessite d’avoir un smartphone sous Android avec les services Google installés, les smartphones qui n’ont pas l’autorisation (comme certains Huawei / Honor) ou ayant une ROM custom installée risquent donc de ne pas être compatibles. Il faudra alors se tourner vers des services tiers.

Les applications tierces

Sauvegarder les applications

Sur Android, il existe de multiples applications permettant de sauvegarder vos données. Les fonctionnalités changent également si votre appareil est rooté ou non. Nous avons sélectionné deux applications : Helium (anciennement Carbon) et Titanium Backup.

Helium est développé par l’équipe Clockworkmod. L’application est disponible en deux versions : l’une gratuite, et l’autre payante (3,71 euros) qui supprime les publicités et ajoute la sauvegarde dans le cloud. Elle permet de sauvegarder vos applications et leurs données. Malheureusement, Helium ne peut pas sauvegarder les photos, les contacts et les applications des constructeurs.

Lors du premier lancement de l’application, il est en outre nécessaire d’avoir un ordinateur sous la main et d’installer un logiciel disponible sur le site du développeur. Mais elle fait partie des meilleures applications disponibles sur le Play Store pour effectuer une sauvegarde de vos applications sur Android.

Helium - App Sync and Backup Télécharger gratuitement

Si votre appareil a été modifié pour être root, alors Titanium Backup reste l’une des valeurs sûres du Google Play Store. Cette application propose une sauvegarde complète des applications installées et leurs données et propose de nombreuses options pour configurer au mieux sa sauvegarde.

Titanium Backup ★ root needed Télécharger gratuitement

Sauvegarder les contacts, calendriers et favoris

Si vous n’utilisez pas votre compte Google pour synchroniser automatiquement les données tels que les contacts du téléphone, les calendriers, les favoris du navigateur ou encore l’historique des appels, une application est nécessaire pour faire une sauvegarde locale ou dans le cloud.

L’accueil de l’application Le menu de sauvegarde des applications Le menu de sauvegarde des messages (similaire aux contacts, appels ou calendriers)

C’est le but de Super Sauvegarde (Super Backup en VO) qui est l’un des outils les plus complets. L’application permet de créer des sauvegardes pour chaque type de données, de les envoyer sur un stockage cloud et de les restaurer. Elle propose également de transférer directement les données d’un appareil à un autre.

Attention aux petites erreurs de traduction qui peuvent s’afficher dans la version française, « Images de sauvegarde » ne veut pas dire qu’il va créer une image complète de toute la sauvegarde avec toutes les données (comme sur Windows). Il va simplement sauvegarder les images et vidéos stockées sur le smartphone.

L’application est gratuite, mais propose une version payante éliminant les publicités pour 2,29 euros.

Super Sauvegarde Télécharger gratuitement

Sauvegarder les SMS et MMS

Pour les personnes souhaitant sauvegarder leurs SMS et MMS, l’application SMS Backup & Restore remplit parfaitement son rôle. Disponible gratuitement sur le Play Store, son utilisation est très simple : une fois lancée il suffit de cliquer sur « Sauvegarder » puis de choisir le dossier où vous souhaitez que votre backup contenant tous vos messages (envoyés et reçus) s’enregistre.

Pour les restaurer, il suffit de cliquer sur « Restaurer » puis de sélectionner le fichier enregistré précédemment, collé dans la mémoire de votre nouveau téléphone. Durant cette étape, l’application deviendra l’application SMS par défaut pour avoir l’autorisation d’écrire dans la mémoire d’Android réservée aux SMS.

Notez que certaines applications de gestion de SMS comme Pulse intègrent directement la sauvegarde des SMS. N’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures applications SMS pour Android pour en savoir plus.

SMS Backup & Restore Télécharger gratuitement

Les logiciels de Huawei, Samsung, etc.

Les fabricants proposent également des outils propriétaires pour sauvegarder vos données, souvent en synchronisant le smartphone avec un ordinateur. Certains proposent parfois d’effectuer le transfert de données entre deux téléphones. Pratique lorsqu’on vient d’acquérir un nouvel appareil.

Ces solutions, surtout lorsqu’elles utilisent un PC, sont toutefois en déclins, les fabricants préférant soit proposer un service dans le cloud, soit laisser la main à Google, ce qui permet une harmonisation du système de sauvegarde entre une majorité des smartphones Android.

Voici les solutions de plusieurs fabricants :

Vous l’aurez compris, la sauvegarde des données sur Android peut être réalisée de multiples manières, grâce à des applications tierces ou directement par les solutions mises en places par Google et ses partenaires. Nous n’avons évidemment pas pu parler de l’ensemble des solutions. N’hésitez pas à nous proposer les solutions ou applications que vous utilisez pour rendre cette tâche importante plus rapide et moins fastidieuse.