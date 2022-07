Chrome OS Flex est disponible pour tout le monde, de quoi booster votre vieux PC et Mac

Google vient de rendre disponible pour le monde Chrome OS Flex. Depuis février, l'OS n'était disponible que pour les entreprises. Entre-temps, plus de 400 machines ont été certifiées.

Pour rappel, Chrome OS Flex est une nouvelle déclinaison du système d’exploitation de Google qui peut être installée sur des PC Windows et des Mac (macOS). D’après le géant aux quatre couleurs, cette version de l’OS peut être installée en quelques minutes seulement sur votre ordinateur, et ainsi remplacer Windows ou macOS.

C’est ce que nous avons fait, nous l’avons installé sur un vieux MacBook Retina (12 pouces). Chrome OS Flex permet aux utilisateurs de transformer une clé USB en instances amorçables, et de remplacer également Windows/macOS si vous le souhaitez. Enfin, vous pouvez par ailleurs opter pour le dual boot. Nos premiers tests ont montré quelques problèmes d’incompatibilités, avec le trackpad par exemple.

Désormais, Google certifie près de 400 appareils pouvant exécuter Flex avec succès, y compris divers modèles de MacBook. Sachez qu’il existe certains composants que Chrome OS Flex ne peut pas gérer ou avec lesquels l’OS n’a pas été testé, notamment les lecteurs d’empreintes digitales, les webcams IR, les connecteurs propriétaires, les stylets et la fonctionnalité Thunderbolt. Il peut également présenter des problèmes avec certaines opérations, même sur les modèles certifiés, comme le Bluetooth, les écrans tactiles, la rotation de l’écran, les touches de fonction, les raccourcis clavier et les lecteurs de carte SD.

Comment installer Chrome OS Flex ?

Pour installer Chrome OS Flex, votre machine doit disposer d’au moins 4 Go de mémoire RAM et 16 Go d’espace disque. Vous aurez également besoin d’une clé USB d’au moins 16 Go pour créer une clé USB d’installation démarrable. Concrètement, une clé 8 Go fait l’affaire.

L'installation est très simple, il vous faut un Mac ou un PC avec le navigateur Chrome installé, ainsi que cette extension Chrome. Une fois votre clé USB prête,lancez Chromebook Recovery Utility. Sélectionnez bien votre clé USB ou votre carte SD, préférez de l'USB 3.0 si vous avez le choix… cela permet d'avoir des débits d'écriture et de lecture plus rapides évidemment. Prenez garde, toutes les données seront supprimées sur la clé USB. Voilà, votre clé USB est prête. Il ne vous reste plus qu'à la brancher à votre PC / Mac, vous devez ensuite effectuer un démarrage via le menu boot, le BIOS/UEFI… en fonction de votre appareil. Sur Mac, par exemple, il faut appuyer sur Option (à côté de la touche ⌘), sur Acer c'est F2, sur Dell c'est F12, sur HP c'est F9… Généralement, c'est F2 ou F12. Enfin, sauf chez Asus, il faut appuyer sur la touche Delete. Après l'écran de démarrage Chrome OS, vous aurez le choix de lancer le système depuis la clé USB ou l'installer sur une partition de votre ordinateur. Attention, cette dernière option va tout effacer sur votre PC/Mac.

