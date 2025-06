À -20 %, ce bon Chromebook doté d’un Ryzen 5 est idéal pour s’équiper à petit prix

Si vous souhaitez investir dans un PC portable accessible, capable d’encaisser les tâches du quotidien, vous pouvez vous tourner vers l’Asus Chromebook Plus CM3401. Ce dernier est d’ailleurs moins cher sur Amazon et passe de 599 euros Ă 499 euros.

Asus Chromebook Plus CM3401 // Source : site officiel

Sur le marchĂ©, on trouve des ordinateurs portables bien Ă©quipĂ©s sans Ă devoir dĂ©bourser une grande somme. Parmi eux, on trouve l’Asus Chromebook Plus CM3401, un laptop efficace pour rĂ©aliser les tâches du quotidien, avec une autonomie consĂ©quente pour en profiter au maximum. Il profite mĂŞme de ChromeOS, et devient un bon investissement maintenant qu’il passe sous les 500 euros.

Quels sont les points forts de l’Asus Chromebook Plus CM3401 ?

Un écran WUXGA tactile de 14″ qui peut s’utiliser en tablette

Une puce AMD Ryzen 5

ChromeOS est un système d’exploitation fiable et rapide

L’Asus Chromebook Plus CM3401 avec une puce AMD Ryzen 5 est vendu Ă 599,99 euros, mais en ce moment, le PC portable est remisĂ© Ă 499,99 euros sur le site d’Amazon.

Un laptop 2-en-1 pratique et endurant

Sur son Chromebook, Asus propose de jolies finitions. Ce CM3401 a droit à un design travaillé avec une coque en aluminium solide. Il se transporte facilement avec son format compact et son poids léger (1,6 kg). Vous allez pouvoir l’emporter partout avec vous sans souci et pour un bon moment, puisqu’il assure une autonomie jusqu’à 13 heures.

Il se dĂ©marque surtout par sa conception et sa charnière de 360 degrĂ©s. Ainsi, il est possible de faire pivoter l’écran pour l’utiliser comme une tablette. Pratique pour les personnes qui ont l’habitude de prendre des notes, ou qui aiment dessiner puisqu’il fonctionne parfaitement avec des stylets. Il est d’ailleurs intĂ©grĂ© dans le châssis. L’écran est une dalle WUXGA de 14″, suffisante pour toutes les tâches de bureautique les plus classiques.

Quant Ă la connectique, il est dotĂ© de ports USB 3.2 Gen 2 Type-A et Type-C, d’un port HDMI 2.1, d’une prise jack 3.5mm et d’un lecteur de carte Micro SD.

Un Chromebook efficace au quotidien

Généralement, les Chromebook ne sont pas connus pour être des monstres de puissance, mais ici la marque intègre un processeur AMD (Ryzen 5 7520C) couplé à 8 Go de RAM, lui permettant ainsi de tenir la route et de proposer une expérience bien fluide et même de faire du multitâche. Quant au SSD de 256 Go, il pourrait paraître peu, de base, mais les applications pèsent beaucoup moins lourd qu’un logiciel Windows.

ChromeOS plait pour sa simplicitĂ© et sa rĂ©activitĂ©, et assure une bonne expĂ©rience de navigation pour les utilisateurs. Tous les services de Google (Drive, Docs, Photos etc) sont disponibles et synchronisĂ©s avec vos donnĂ©es. L’OS donne bien Ă©videmment accès au Play Store, et donc Ă un grand nombre d’applications tĂ©lĂ©chargeables, comme Spotify ou Netflix. Il y est mĂŞme possible de lancer des applications Linux.Â

En plus, sur cette version, vous bénéficiez des bienfaits de l’AI de Google, Gemini. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez, de vous aider dans vos tâches quotidiennes, vous aider à corriger ou rédiger un texte, retoucher des photos, etc. L’offre est valable pour les douze premiers mois, avec en plus 2 To d’espace de stockage.

Afin de découvrir les autres solutions recommandables qui proposent une interface centrée autour du navigateur de Google, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs Chromebook à acheter.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.