La date de sortie des Pixel 10 vient (à priori) de fuiter, comme tout le reste

Les fans de mobiles Google n’auront plus très longtemps à attendre puisque la nouvelle génération de téléphone Pixel devrait être présentée par le géant de la recherche le 20 août prochain.

Crédit : Android Healines

Qu’est-ce qui n’a pas encore fuité à propos des Pixel 10 ? Alors que leur design est connu depuis longtemps et que leur fiche technique ne fait plus aucun doute, voilà que c’est la date de présentation des téléphones qui vient de faire l’objet de nouvelles fuites.

La famille de téléphones tant attendue devrait être annoncée par Google le 20 août prochain et arriver sur les étals physiques de magasin 8 jours plus tard, dévoile Android Headlines.

Prendre de court les iPhone 17

Cette révélation fait suite à une autre qui prévoyait une annonce le 13 août, soit exactement le même jour que l’annonce des Pixel 9 l’année dernière. Ayant rapidement fait le tour de Twitter/X, cette date a été ensuite contredite par Android Headlines qui explique avoir eu la confirmation de plusieurs sources que la présentation avait été repoussée d’une semaine.

À cette occasion, on devrait donc voir officiellement et pour la première fois le Pixel 10, mais aussi les Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. Il se pourrait même que la Pixel Watch 4 soit aussi de la fête afin de bien noyer le mois d’août sous les produits Google et prendre un peu d’avance sur l’annonce des iPhone 17 qui devrait arriver quelques semaines plus tard.

Crédit : Mark Teasdale – X / Twitter

La disponibilité effective de tous ces appareils devrait intervenir le 28 août, soit une grosse semaine après l’annonce. Si aucune de ces dates n’a été officiellement confirmée par Google, encore moins en France, la période correspond peu ou prou à ce qu’on attendait. Surtout qu’Android 16 devrait lui être déployé dans le courant de ce mois de juin. De quoi faire la chasse aux bugs avant la sortie des prochains Pixel.

Une invitation dès juin pour les « superfans »

Étrangement, Google a envoyé une invitation à 26 « superfans » de la gamme Pixel pour les inviter à un évènement surprise le 27 juin prochain à Londres. Une présentation bien en avance censée faire monter la sauce, mais qui pourrait bien ne faire que multiplier les fuites et autres petites indiscrétions sur les appareils en question.

Sur le sujet, on sait déjà que les Pixel 10 devraient venir équipés d’une puce construite par TSMC, qu’ils devraient tous garder peu ou prou le même design que leurs prédécesseurs et que les prix devraient s’étaler entre 800 et 1600 dollars. Pour en savoir plus, il ne reste que deux petits mois à attendre.