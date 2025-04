Pixel 10 : on connaît peut-être déjà les prix de tous les smartphones avant leur lancement

Les fuites sur les prix des Pixel 10 révèlent déjà des hausses, des baisses… un vrai casse-tête pour les fans. On vous explique qui va payer plus, qui va économiser, et pourquoi Google joue aux montagnes russes.

Les prix des futurs Pixel 10 viennent de fuiter grâce à Android Headlines, et le bilan est mitigé. Si le Pixel 10 Pro Fold baissera de 200 dollars pour passer sous la barre des 1 600 dollars, les modèles classiques subissent des hausses. On peut s’attendre à 100 dollars de plus pour Pixel 10 Pro XL, qui passera alors à 1 200 dollars, tandis que le Pixel 10 de base restera à 800 dollars. Sans oublier le modèle Pixel 10A, qui gardera son tarif de 499 dollars, offrant une bouée de sauvetage aux petits budgets.

Google semble donc adopter une stratégie intéressante : démocratiser le pliable tout en poussant les flagships classiques vers l’ultra haut de gamme. Un pari risqué, mais qui pourrait bien venir faire peur à Samsung et à d’autres fabricants de smartphones.

Pixel 10 : qui gagne, qui perd ?

Avec le Pro XL à 1 200 dollars, Google misera probablement sur le premium. Matériaux haut de gamme, photo pro, AI boostée : le modèle justifiera sûrement sa hausse par des spécifications améliorées. Un choix qui rappelle l’iPhone Pro Max, dont le prix a bondi ces dernières années.

À l’inverse, le Pixel 10 reste à 800 dollars. Un tarif stable, mais qui pourrait cacher un statu quo technologique. Pourtant, les rumeurs évoquent des évolutions majeures, comme l’ajout d’un troisième capteur photo à l’arrière.

Côté pliable, la baisse de 200 dollars du Pixel 10 Pro Fold est assez inattendue. Google vise clairement les réticents au format, espérant peut-être rivaliser avec les Galaxy Z Fold de Samsung, bien plus chers. Enfin, les Pixel « a » campent sur leurs 499 dollars. Ces modèles printaniers, légèrement moins puissants, mais équilibrés, restent le refuge des budgets serrés.

Reste à savoir si cette stratégie tarifaire séduira. Entre hausses assumées et baisses tactiques, Google joue la carte de la diversification. Réponse en août, lors de la sortie officielle.