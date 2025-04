Google Pixel 10 : une bonne surprise en photo… et trop de compromis ?

Il semblerait que Google s’endorme u peu sur ses lauriers. D’après des sources au sein de l’entreprise, les futurs Pixel 10 recycleraient une bonne partie de leur matériel photographique depuis les générations précédentes d’appareils.

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Longtemps considéré comme le roi de la photo mobile avec ses Pixel, Google serait-il en train de relâcher ses efforts ? C’est en tout cas ce que laisse croire des informations venues de chez Android Authority qui a pu en apprendre plus sur les capteurs qui équiperont les Pixel 10.

Le moins que l’on puisse dire c’est que les perspectives techniques ne sont pas particulièrement réjouissante, même si des avancées bienvenues sont tout de même à souligner.

Google copierait les générations précédentes

Du côté des bonnes nouvelles d’abord, le Pixel 10 gagnerait enfin un troisième module photo pour imiter le reste de la gamme. En plus du grand angle et de l’ultra grand-angle habituel, le mobile viendrait équipé d’un module « zoom » comme sur les modèles Pro. Malheureusement, cela se ferait au prix d’autres compromis.

En effet, les deux autres modules photo hériteraient du coup de capteurs plus petit que sur les Pixel 9. À vrai dire, Google réutiliserait carrément le capteur grand-angle (Samsung GN8 — 50 MP — 1/1.95”) et ultra grand-angle (Sony IMX712 — 13 MP — 1/3.1″) du Pixel 9a. Si on ne peut pas dire que le mobile milieu de gamme de Google soit particulièrement mal équipé, d’un point de vue purement physique, les capteurs plus petits donnent souvent des résultats moins satisfaisants en basse lumière.

Le Pixel 9a // Crédit : Google

Bien évidemment, la qualité d’une photo ne se résume pas à la taille du capteur, mais même avec tous les bricolages algorithmiques du monde, Google ne pourra pas dépasser les limites de la physique. À voir si l’apparition d’un troisième capteur suffira à faire taire la grogne.

Pas d’évolutions sur les modèles « Pro » ?

Du côté du Pro, Google semble avoir fait encore moins d’effort avec un copier-coller pur et simple des modules photo du Pixel 9 Pro. On retrouverait donc un capteur principal à 50 Mpx (1/1,31 ’’), un ultra grand angle à 48 Mpx (1/2.55 ’’) et un zoom à 48 Mpx (1/2.55 » aussi). Encore une fois, rien de dramatique puisque le Pixel 9 Pro reste excellent en photo encore aujourd’hui, mais le choix est potentiellement décevant pour celles et ceux qui s’attendaient à du mieux de ce côté-là.

Petite lueur d’espoir tout de même, le 10 Pro Fold aurait, lui, droit à un nouveau capteur principal en la personne du Samsung GN8 (50 Mpx — 1/1,95 ’’) qui viendrait remplacer le capteur 64 Mpx du modèle précédent. Reste à voir si ce dernier fournira des résultats plus convaincants.