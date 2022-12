Du Google Pixel au Pixel 7 : comment Google s’est imposé dans le domaine de la photo sur smartphone

Depuis leur lancement il y a 6 ans, les Google Pixel font office de référence dans le domaine de la photographie au smartphone. Correction logicielle à la pointe, optiques hyper performantes, Google a su s'imposer en quelques années dans un domaine où la concurrence était pourtant très expérimentée. Retour sur le parcours de ces sept gammes de smartphones qui n'ont jamais manqué d'impressionner dans le domaine de la photographie.

Depuis le lancement du tout premier Google Pixel, Google a su prendre le contre-pied des tendances photographiques sur smartphones. Plus impressionnant encore, ses paris ont toujours été payants : moins de capteurs, mais plus de qualité, un traitement logiciel juste et très efficace, un prix moins élevé, mais sans réels compromis. Du Google Pixel premier du nom à la consécration avec les Google Pixel 6 et Google Pixel 7, redécouvrez avec nous quels sont les moments forts de la gamme Pixel.

Le premier Google Pixel : une page se tourne avec un smartphone (presque) 100 % fait par Google

2016 est un tournant pour la branche smartphone de Google. Fini la gamme Nexus, basée sur une version d’Android pensé essentiellement pour les développeurs. Dorénavant, les smartphones commercialisés par Google s’adresseront à un public plus large pour offrir à tous l’expérience Google tant appréciée.

La firme de Mountain View change ainsi d’approche et peaufine son interface pour qu’elle continue d’enthousiasmer les profils très techniques, mais séduise aussi des utilisateurs souhaitant s’offrir le meilleur de Google, dans un smartphone. Google inaugure alors les Google Pixel premier du nom avec une version Android 7 Nougat à la clé et un smartphone tout Android, simple, intuitif et avec un design résolument moderne.

Côté photographie, le constructeur fait déjà fort et réussit le tour de force de détrôner la concurrence directe, avec un simple module de 12,3 mégapixels. La presse, unanime, salue alors « un appareil rapide, des images nettes et des couleurs vibrantes ». En outre, ce premier modèle est capable de filmer en 4K et d’offrir une image stable, le tout, sans l’aide d’une stabilisation optique.

Le Google Pixel 3 : bienvenue à Google en Europe

Deux ans auront donc suffi à Google pour s’imposer aux États-Unis et franchir l’Atlantique à l’assaut du marché européen. 2018 voit ainsi l’arrivée de la gamme Pixel 3 en France. L’occasion pour la rédaction de Frandroid d’éprouver ses capacités, surtout en photographie.

La justesse colorimétrique est au rendez-vous sur le Google Pixel 3 La photo de nuit avec le Google Pixel 3 Une fleur en macro, prise avec le Google Pixel 3

Avec un simple module photo de 12,2 mégapixels, et surtout un peu d’aide de la photographie computationnelle, le constructeur livre des clichés nets, une colorimétrie juste et une qualité d’image qui reste, encore en 2022, impressionnante. Car la grande force de Google, c’est indéniablement sa correction logicielle. Un atout qui vient épauler le matériel pour garantir que vos photos soient parfaites en toutes circonstances.

Google introduit ainsi le mode Night Sight qui permet, en plus du mode HDR+, d’obtenir des clichés riches en détail dans les situations de faible luminosité. À cela s’ajoute enfin l’arrivée de la stabilisation optique sur la gamme Pixel. Un outil qui ne quittera d’ailleurs plus les smartphones Google.

On la retrouve ainsi sur les Pixel 4, 5 et 6, toutes déclinaisons confondues. C’est également avec l’arrivée du Google Pixel 4 en 2019 que Google ajoute un second capteur photo à sa caméra arrière. À cette époque Google n’a déjà plus à faire ses preuves. Avec l’ajout d’un second capteur, la gamme Pixel 4 s’impose, encore une fois, comme la meilleure en photographie.

Gamme Google Pixel 6 : l’arrivée en grande pompe du Google Tensor

Mais si Google se maintient sur la gamme Pixel 4 et 5, c’est réellement avec la gamme Pixel 6 que le géant de Mountain View offre une nouvelle dimension à la photographie sur smartphone. C’est la première gamme à être équipée d’un processeur entièrement conçu par Google : le Google Tensor.

Fort de l’expertise de Google, ce processeur maison joue un rôle déterminant dans le traitement de l’image. C’est entre autres grâce à lui qu’il est possible d’utiliser des outils tels que la gomme magique (grâce à laquelle vous pouvez facilement supprimer un élément qui ruine votre photo comme une poubelle, une pierre…), ou d’optimiser les réglages de luminosité, de contraste ou encore de flou d’arrière-plan.

Une avancée déterminante qui permet à Google d’offrir une qualité photo exceptionnelle qu’aucun concurrent n’a jusqu’à présent réussi à reproduire et qui reste, dans les mémoires, « la patte Google ». Et là où la firme de Mountain View frappe un grand coup, c’est que cette patte et cette qualité photo se retrouvent sur ses trois modèles, sans exception : le Google Pixel 6, le Google Pixel 6 Pro et le Google Pixel 6a.

Gamme Google Pixel 7 : L’aboutissement

Cette année, Google a assis son hégémonie photographique avec la famille des Google Pixel 7. Le Google Pixel 7 Pro a ainsi reçu la très bonne note de 8/10 et le Google Pixel 7 s’est vu attribuer un 9/10.

Si le Google Pixel 7 est le digne successeur de la gamme 6 avec un appareil photo irréprochable. Il ajoute à ses modes le flou cinématique qui permet de flouter très efficacement l’arrière-plan en photo comme en vidéo. Un mode que l’on retrouve également sur le Google Pixel 7 Pro. Le produit le plus haut de la gamme bénéficie de plus d’un super zoom optique ×5 et un zoom numérique ×30 à la qualité d’image impressionnante.

Le mode macro présent sur les deux smartphones fournit en outre des résultats saisissants avec une mise au point quasi parfaite dans toutes les situations (y compris avec un peu d’aide d’une optique zoom externe).

La présence du Google Tensor de deuxième génération sur les deux modèles assure par ailleurs une correction logicielle qui sort nettement du lot. Les couleurs sont encore plus justes qu’avant, les contrastes sont maîtrisés, et l’exposition est un sans-faute sur toute l’image.

Le flou d’arrière-plan du Google Pixel 7 Pro, digne d’un boitier professionnel Même avec l’ajout d’une optique zoom externe, le Google Pixel 7 Pro ne peine pas à faire la mise au point rapprochée Même avec l’ajout d’une optique zoom externe, le Google Pixel 7 Pro ne peine pas à faire la mise au point rapprochée

Petit bonus enfin pour les photographes les plus aguerris : la présence d’un mode JPEG+RAW présent sur quasiment tous les modes de prise de vue, permettant ainsi de modifier encore plus finement les réglages d’images. Et les résultats sont bluffants puisque le rendu final est proche de ce que l’on pourrait obtenir avec un appareil photo professionnel.