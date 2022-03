Google Pixel 6 Pro : les secrets qui en font l’un des meilleurs photophones du marché

Lancé il y a quelques mois, les nouveaux Google Pixel 6 et 6 Pro sont arrivés et ont bousculé le très policé marché des smartphones haut de gamme. Pour un tarif inférieur à 900 euros, le Google Pixel 6 Pro parvient à égaler des smartphones aux tarifs bien plus élevés, notamment dans le domaine de la photographie. Un domaine dans lequel Google excelle.

Ce n’est un secret pour personne, depuis les tout premiers Pixel, Google a toujours été l’un des meilleurs dans le domaine de la photographie mobile. À la pointe de l’innovation, il a été précurseur notamment dans le domaine des corrections logicielles, mais pas que. Flou d’arrière-plan, qualité d’image, Google a apporté beaucoup à l’imagerie numérique sur mobile. Sur le Google Pixel 6 Pro, Alphabet a mis tout son savoir-faire pour offrir aux utilisateurs un appareil photo aux résultats incomparables. Voici comment il a fait.

L’intelligence artificielle au secours de vos photos

Le secret le plus spectaculaire et celui auquel vous ne prêtez pas forcément attention se retrouve d’abord dans les modes créatifs intégrés au Pixel 6 Pro. Car c’est là le vrai tour de force de la firme Alphabet. Pionnier dans le domaine de la photo computationnelle, Google a pu, en quelques années, entrainer son système d’intelligence artificielle pour l’amener bien au-delà de la simple prise de vue multiple dans le but de gérer l’exposition des images (les fameuses photographies HDR).

Concrètement, lorsque vous prenez une photo avec le Pixel 6 Pro, le smartphone capture en fait des dizaines de clichés en même temps, avec différents réglages, exposition et couleurs en quelques fractions de seconde. Et les assemble en un instant pour produire ce qu’il juge être la photo la plus flatteuse. Un domaine dans lequel Google surclasse tous ses concurrents.

Aujourd’hui, au sein d’un smartphone tel que le Pixel 6 Pro, l’algorithme surpuissant de Google permet de faire des merveilles pour sublimer chaque cliché, même le moins réussi.

Sur cette photo, on utilise la ogmme magique pour effacer une trace sur le mur Le coeur est effacé grâce à l’outil de Google

Parmi ces modes innovants, on retrouve la gomme magique. Grâce à elle, il devient possible de supprimer sur une photo, les éléments gênants en arrière-plan, le tout, après la prise de vue.

On notera également la présence d’un mode Mouvement efficace et utilisable en temps réel ou en post production. Ce mode permet de réaliser à la fois des images en pose longue, mais également de créer des effets de filé en arrière-plan d’un portrait. Les sujets restent nets en pose longue, mais l’arrière-plan bénéficie d’un flou de mouvement au rendu très professionnel.

Et comme toujours, le constructeur américain offre son mode portrait, l’un des plus aboutis sur le marché à l’heure actuelle. Avec des prises de vues nettes et une profondeur de champ maitrisée au cheveu près, Google a tout bon sur ce mode si difficile à dompter.

Un triple capteur ultra performant

C’est certainement le secret le plus visible de ce Google Pixel 6 Pro : son triple module photo. Sur un marché où la règle établie est « plus de capteurs donnent de meilleures images », Google prend le contrepied de cet adage et prouve qu’avec « seulement » trois capteurs on peut parfaitement offrir des performances impressionnantes.

Le Pixel 6 Pro bénéficie en effet d’un système de prise de vue techniquement très abouti. Il se compose comme suit :

Un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels

Un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Un téléobjectif de 48 mégapixels intégrant un zoom optique x4

La présence, sur un smartphone à moins de 900 euros, d’un zoom optique ×4 est une nouvelle qui mérite d’être soulignée. Google, sur son Pixel 6 Pro a ainsi fait le choix d’offrir à ses utilisateurs la possibilité de réaliser des images zoomées sans perte de qualité jusqu’à quatre fois. Pour compléter le système, le géant de Mountain View a également ajouté un zoom numérique ×20. Les résultats, plus qu’appréciables, ont été salués lors du test de la rédaction.

Autre atout technique de ce Pixel 6 Pro : la taille du capteur photo principal qui augmente par rapport à celle de son prédécesseur. Il passe ainsi de 1/2,55 à 1/1,31 pouce. Une augmentation significative grâce à laquelle plus de lumière sera captée par l’appareil. De jour comme de nuit, les détails et le rendu des couleurs sont toujours irréprochables.

Pixel 6 Pro Capteur principal Mode nuit Pixel 6 Pro capteur principal

Face à un système de prise de vue soigneusement conçu, Google a également pris le parti de compléter la mécanique par quelques ajouts software qui rendent ce Google Pixel 6 particulièrement performant par rapport à la concurrence.

Google Tensor, l’atout du Pixel 6 Pro

Le mystère le mieux caché des performances photo de ce Google Pixel est enfin le fameux Google Tensor. Au sein d’un Google Pixel 6 Pro, la puce made in Google est le centre névralgique du traitement de chaque action effectuée au sein du smartphone.

Pour la partie photo, elle gère notamment ce que l’on appelle le moteur neuronal. En faisant appel à des algorithmes très poussés ainsi qu’au machine learning, cette unité logicielle est une vraie machine de guerre capable de reconnaître un nombre presque infini d’images. Ils lui permettent d’en apprendre plus et plus vite pour offrir le meilleur rendu à vos photos en un minimum de temps.

Un outil mis en valeur par Google directement sur son appareil photo et qui lui permet d’appliquer des réglages de luminosité, de profondeur de champ ou encore de température de couleur très rapidement et toujours avec réussite. Au point que les photos prises avec un Google Pixel 6 Pro possèdent systématiquement un cachet « Pixel » reconnaissable entre tous. Sur les portraits particulièrement, il réussit à mettre en valeur le sujet de façon particulièrement flatteuse.

Une fiche technique digne d’un flagship

Si le Pixel 6 Pro est un excellent photophone, c’est aussi un smartphone doté d’une fiche technique aux caractéristiques très haut de gamme. Un vrai plus pour un smartphone qui se situe, rappelons-le, sous la barre des 900 euros. Il bénéficie ainsi d’un confortable écran OLED 120 Hz de 6,7 pouces, d’une configuration musclée de 12+128 Go de stockage, et d’une grosse batterie batterie de 5000 mAh.

Comme tout bon smartphone Google qui se respecte, le Pixel 6 Pro vient avec Android 12, la toute dernière version du système d’exploitation américain, et une interface spécialement pensée pour les Pixel 6 : la Pixel Experience. Plus que les nombreuses fonctionnalités d’IA, les nouveaux widgets ou la couleur de l’interface qui s’adapte à votre fond d’écran, l’un des plus gros avantages de profiter d’un appareil Google provient des cinq ans de mises à jour de sécurité, et trois ans de mise à jour du système d’exploitation garantis.

Le Pixel 6 Pro est disponible en coloris chez Boulanger au prix de 899 euros.