Pixel 10 Pro Fold : Google miserait sur la prudence, voici pourquoi

Google peaufine son pliable : le Pixel 10 Pro Fold pourrait se contenter d’un design familier et d’un nouveau moteur.

En 2025, ne vous attendez pas à un gros changement. Google semble opter pour la prudence. Si l’on en croit les dernières fuites, le Pixel 10 Pro Fold, le prochain smartphone pliable de la firme… ne changerait pas.

À la place, il se contenterait d’améliorations techniques à l’intérieur et de quelques ajustements discrets.

Un design qui ne change pas beaucoup : on prend les même et on recommence ?

D’après les rendus (des images 3D basées sur des fuites) dévoilés par OnLeaks en partenariat avec Android Headlines, le Pixel 10 Pro Fold ressemblerait comme deux gouttes d’eau à son grand frère, le Pixel 9 Pro Fold. On retrouverait le même look avec un bloc de caméras arrière empilées – un style qui commence à devenir une signature chez Google. À l’avant, l’écran externe garderait sa caméra perforée (un petit trou discret pour les selfies), tandis que l’écran interne aurait une caméra nichée en haut à droite. Rien de bien dépaysant jusque-là.

Côté dimensions, pas de bouleversement non plus : l’appareil mesurerait environ 15,5 cm de long, 15 cm de large et 0,53 cm d’épaisseur une fois déplié. Bref, si vous avez déjà vu ou tenu un Pixel 9 Pro Fold, vous ne seriez pas perdu avec le 10. Mais attention, il y a quand même une petite nouveauté : Google aurait réduit l’espace entre l’écran et la charnière sur le côté gauche. En clair, l’écran irait un peu plus près du bord, ce qui pourrait rendre l’expérience visuelle légèrement plus agréable. Un détail, mais ça compte.

Un coup de boost avec le Tensor G5 ?

Si le design reste sage, les choses pourraient devenir plus intéressantes à l’intérieur. Le Pixel 10 Pro Fold serait équipé du processeur Tensor G5, une puce maison développée par Google. Comparé au Tensor G4 du Pixel 9 Pro Fold, ce G5 promettrait des performances améliorées – sans qu’on sache encore exactement à quel point. Peut-être des jeux plus fluides ou une batterie qui tient mieux ? On croise les doigts.

Autre bonne nouvelle potentielle : le prix. Le Pixel 9 Pro Fold démarrait à 1 899 euros, un sacré budget. Selon certaines rumeurs, toujours par Android Headlines, le Pixel 10 Pro Fold pourrait être un poil moins cher. Pas de quoi le rendre abordable pour toutes les bourses, mais une petite baisse serait toujours bienvenue pour un appareil pliable, un marché encore réservé aux plus motivés (ou aux plus fortunés).

Et pour ceux qui se demandent ce qu’il en est du Pixel 10 classique (non pliable), les fuites montrent un design tout aussi familier, avec juste une troisième caméra à l’arrière. Là encore, Google jouerait la carte de la continuité plutôt que de tout réinventer.