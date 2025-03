Les Pixel 10 ne seraient pas plus puissants, mais plus autonomes grâce à un détail de conception

À l’inverse des années précédentes, Google ne confie pas la gravure de sa prochaine génération de processeurs mobiles à Samsung, mais à TSMC. On apprend néanmoins cette semaine que les nouveaux Tensor G5, gravés en 3 nm par TSMC, seraient loin d’égaler la concurrence sur le terrain des performances brutes.

Le Tensor G5 sera la première puce 100% Google // Source : Google

Attendus plus tard cette année, les Pixel 10 seront motorisés par une nouvelle puce Tensor G5. Sa particularité est double, il s’agira vraisemblablement du premier SoC « Tensor » conçu intégralement en interne par Google, mais aussi du premier à être gravé par TSMC… au lieu de Samsung Foundry.

Comme le suggéraient de précédentes fuites, cette nouvelle puce devrait marquer un tournant technique pour Google. On apprend toutefois cette semaine qu’en termes de performances brutes, ce futur Tensor G5 resterait malgré tout loin derrière la concurrence.

Le Tensor G5 une nouvelle fois à la traîne sur les performances ?

C’est en tout cas ce que prétend le leaker Chunvn8888. L’intéressé estime en effet que les performances du nouveau Tensor G5 seraient en réalité équivalentes à celles de son prédécesseur, le Tensor G4. Son seul atout : être fabriqué à l’aide du protocole 3 nm de TSMC, réputé plus pointu que ce lui de Samsung. On peut donc s’attendre à une efficacité énergétique renforcée, et donc à une meilleure autonomie des Pixel 10 en bout de course.

Comme le souligne pour sa part NotebookCheck, ce n’est pas la première fois que des informations nous orientent vers des performances timides pour le Tensor G5. L’année dernière déjà, une première série de benchmarks nous avait mis sur la piste d’une puce relativement atone par rapport au Tensor G4.

Autre potentiel motif de déception : le Tensor G5 se contenterait d’une prise en charge du standard UFS 3.1 côté stockage. Si cela se confirme, Google aurait au moins deux ans de retard sur la concurrence, le Snapdragon 8 Gen 3 de 2023 étant, par exemple, déjà compatible avec l’UFS 4.0.

Cela dit, il ne faut pas jeter le SoC avec l’eau du bain. Outre l’efficacité énergétique accrue dont le Tensor G5 devrait profiter, on sait que Google axe son marketing sur les performances « pour la vie de tous les jours ». La firme n’a jamais vraiment cherché à battre des records en la matière. À la place, elle se concentre souvent sur les capacités de ses SoC en traitement photo ou sur le terrain de l’IA. Sans maîtrise la puissance n’est rien et Google le prouve depuis des années avec ses Pixel. Nous verrons ce qu’il en est avec le Tensor G5 en la matière.