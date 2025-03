Quand sort le Pixel 9a ? Google donne enfin une date de lancement officielle

Retardé mais pas annulé, le Pixel 9a arrive bientôt, et on a les détails.

Le Pixel 9a, c’est le dernier-né de la gamme économique de Google, et il a fait parler de lui ces derniers jours.

Dévoilé il y a tout juste une semaine, ce smartphone prometteur a pourtant dû faire face à un petit contretemps avant même de débarquer dans nos poches. Un souci de qualité a retardé son lancement, mais bonne nouvelle : Google a enfin levé le voile sur sa date de sortie officielle.

Un lancement en plusieurs vagues : qui aura le Pixel 9a en premier ?

Google a décidé de ne pas faire les choses à moitié et de déployer son Pixel 9a par étapes. Le coup d’envoi sera donné le 10 avril dans trois gros marchés : les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Si vous habitez là-bas, vous serez les premiers à pouvoir le commander. Ensuite, patience : dès le 14 avril, le téléphone débarquera dans une flopée de pays européens, dont la France, l’Espagne, l’Allemagne ou encore l’Italie. Pour l’Asie et l’Océanie (Inde, Australie, Singapour…), il faudra attendre le 16 avril. Et le Japon ? Google tease un lancement imminent, mais rien de précis pour l’instant.

Pour l’instant, impossible de réserver le Pixel 9a. Sur la boutique en ligne, il y a juste un bouton pour activer les notifications, et c’est tout.

Un souci de qualité : que s’est-il passé ?

Alors, pourquoi ce retard ? Google a vaguement expliqué qu’un « composant passif » posait problème. En langage simple, un composant passif, c’est une pièce qui ne produit pas d’énergie mais qui est essentielle au bon fonctionnement du téléphone – pensez à une résistance ou un condensateur. Selon la firme, cette pièce ne répondait pas à leurs standards de durabilité. Ils ont préféré repousser le lancement plutôt que de sortir un produit bancal.

Certains ont spéculé sur une possible surchauffe, un classique dans le monde des smartphones. Mais Google a balayé ces rumeurs d’un revers de main. Pour l’instant, on n’en sait pas plus, et le mystère reste entier.

Côté caractéristiques, le Pixel 9a a de quoi séduire. Son écran OLED de 6,3 pouces affiche des couleurs éclatantes et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. A l’intérieur, il embarque la puce Tensor G4, made in Google, avec 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Ajoutez à ça une batterie de 5 100 mAh et trois caméras (48 MP à l’arrière, 13 MP en ultra grand-angle et 13 MP en selfie), et vous avez un sérieux concurrent dans le milieu de gamme.