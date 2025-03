Le Google Pixel 9a est officiel : peut-être le banger de 2025 ?

Surprise… ou pas ! Google dévoile le Pixel 9a, son nouveau smartphone le plus abordable de sa gamme. Le téléphone avait l’objet de nombreuses fuites et rumeurs depuis plusieurs mois.

Google

Quelque chose de spécial se passe sur le marché des smartphones milieu de gamme « premium », ce segment qui va des smartphones à 500 euros jusqu’à… l’iPhone 16e et ses 720 euros.

Entre Apple, Nothing, OnePlus, ou encore Samsung, il y a une concurrence particulièrement forte sur ce segment depuis quelques semaines. Google y ajoute sa proposition avec le Google Pixel 9a.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Un design simple et élégant

Le Google Pixel 9a reprend les codes de design de la famille Pixel 9, c’est-à-dire les codes de design de Samsung, c’est à dire les codes de design des iPhone depuis plusieurs années. Comprenez par là : un écran borderless à l’avant, un chassis en alluminium, et un dos en verre.

Google

Un très simple et très élégant smartphone que Google va décliner en quatre coloris : bleu iris, rose pivoine, noir volcanique et blanc porcelaine. En baissant en gamme, le smartphone fait quelques concessions sur l’appareil photo. Cela permet au géant américain d’en proposer une meilleure intégration, avec un module photo au dos qui ressort à peine du châssis.

Google

On garde en plus quelques belles options premium, notamment la protection contre la poussière et l’eau certifiée IP68.

Puissant et durable

La fiche technique est plutôt rassurante pour un mobile de cette gamme. Le téléphone propose un écran de 6,3 pouces pOled avec une définition de 2424 x 1080 pixels et un rafraichissement variable de 60 à 120 Hz. Google promet en plus un support du HDR et une luminosité maximale de 1800 à 2700 nits (en pic).

Comme les autres Google Pixel 9, le Pixel 9a intègre une puce Google Tensor G4 épaulé par 8 Go de RAM ce qui va lui permettre notamment d’accéder aux fonctions d’IA de la firme. La marque promet par ailleurs 7 ans de mises à jour du système, de mises à jour de sécurité et de Pixel Drop.

Pour aller plus loin

Quel smartphone Google Pixel acheter en 2025 ? Le comparatif

La batterie de 5100 mAh est compatible avec une recharge sans-fil à 7,5W (Qi) et une charge « rapide » par USB-C, jusqu’à 23W. Notons que le port USB devrait proposer un beau débit puisqu’il s’agit d’un port USB-C USB 3.2.

La connectivité sans fil se fera avec du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, du NFC et en 5G.

Et la photo ?

La gamme Google Pixel est surtout réputée pour la qualité des photos produites. Avec une déclinaison plus accessible, Google a naturellement fait quelques concessions sur ce point.

Le Pixel 9a intègre donc un module photo à deux caméras : un capteur principal de 48 mégapixels 1/2″ avec une ouverture f/1,7 et un mode ultra grand angle utilisant un capteur de 13 mégapixels 1/3,1″ avec un objectif f/2,2.

Google

Google promet que le capteur principal sera capable de produire un zoom x8 grâce à un mélange d’IA et un recadrage depuis un module de 48 mégapixels.

Prix de vente maitrisé en France

Le Google Pixel 9a devait être disponible à partir du 26 mars avec une ouverture des précommandes dès aujourd’hui. Or, un récent message de Google nous informe qu’il sera finalement disponible courant avril. La marque promet de nous donner plus de précisions prochainement.

Le Google Pixel 9a sera proposé à partir de 549 euros pour la version 128 Go. C’est un prix compétitif pour un smartphone qui semble proposer une bonne expérience utilisateur, un design élégant et une bonne durabilité. Évidemment, on va attendre de pouvoir le tester pour se faire un avis plus définitif sur l’appareil.