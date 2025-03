Que vaut le Google Pixel 9a face au Samsung Galaxy A56 ? Comparatif technique

Le Google Pixel 9a vient de sortir et il est intéressant de le comparer à son homologue chez Samsung, le Galaxy A56.

Google Pixel 9a vs Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

On l’attendait de pied ferme ! Le Google Pixel 9a a été officiellement dévoilé. En le découvrant, on se demande forcément ce qu’il vaut face à la concurrence. Nous nous sommes donc prêtés à un petit comparatif technique avec une référence importante parmi les téléphones du milieu de gamme : le récent Samsung Galaxy A56.

Sachez que nous avons aussi tenté la comparaison entre le Pixel 9a et l’iPhone 16e pour mettre en perspective l’approche « abordable » de ces deux modèles.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Fiches techniques

Modèle Google Pixel 9a Samsung Galaxy A56 Dimensions 73,3 mm x 154,7 mm x 8,9 mm 77,5 mm x 162,2 mm x 7,4 mm Interface constructeur Android Stock Samsung One UI Taille de l’écran 6,3 pouces 6,7 pouces Définition 2424 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 422 ppp 385 ppp Technologie OLED Super AMOLED SoC Google Tensor G4 Samsung Exynos 1580 Puce graphique N/C Xclipse 540 Stockage interne 128, 256 Go 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48

Capteur 2 : 13 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 5 Mp Capteur photo frontal 13 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5100 mAh 5000 mAh Poids 185,9 g 198 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Rose Noir, Blanc Fiche produit Fiche produit

Design et écran

Qu’on se le dise : les deux smartphones ne se ressemblent pas visuellement. Ne serait-ce qu’au niveau des dimensions. Le Google Pixel 9a se la joue compact : 154,7 x 73,3 x 8,9 mm. Le tout, en affichant 185,9 grammes sur la balance.

Google Pixel 9a // Source : Google

En comparaison, le Galaxy A56 est plus grand et plus large, mais plus fin en contrepartie : 162,2 x 77,5 x 7,4 mm. Pour le poids, comptez 198 grammes. Il est donc sensiblement plus lourd.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

En gardant ces éléments en tête, on peut alors aborder les similitudes au niveau de la prise en main des deux smartphones. Chez Google comme chez Samsung, il faut composer avec des bords plats et des angles arrondis.

Dans un cas comme dans l’autre, le cadre est en métal. En revanche, au dos, le Pixel 9a opte pour un dos mat composé à 81 % de plastique recyclé quand le Galaxy A56 se nippe d’une couche de verre sur le verso.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

Toujours à l’arrière, impossible de confondre les modules photo. Une courte pilule horizontale pour le Google Pixel 9a, un bloc oblong et vertical pour le Samsung Galaxy A56.

En façade, les deux smartphones se ressemblent plus avec un poinçon au sommet de l’écran et des bordures relativement homogènes tout autour de la zone d’affichage.

D’ailleurs, pour ce qui est de l’écran, on a de l’Oled, du Full HD+ et un mode 120 Hz des deux côtés de l’arène. En revanche, le Pixel 9a offre une diagonale de 6,3 pouces bien moindre que les 6,7 pouces du Galaxy A56.

Google Pixel 9a // Source : Google

Le Pixel 9a semble avoir l’avantage côté luminosité avec un pic localisé annoncé à 2700 nits et un plafond plus généralisé à 1800 nits en HDR. Le Samsung Galaxy A56 ne monte pas au-delà des 1200 nits selon la fiche technique officielle.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

En revanche, sur la durabilité, Samsung couvre a priori mieux ses arrières avec du Gorilla Glass Victus Plus à l’avant contre du Gorilla Glass 3 plus modeste pour Google. Cependant, si les deux smartphones résistent à l’immersion dans l’eau, le Pixel 9a est un chouïa mieux paré à cette éventualité avec sa certification IP68 contre IP67 pour le Galaxy A56.

Photo

Vous ne trouverez pas le même nombre de capteurs photo sur ces deux téléphones. Pour le Pixel 9a, voici la configuration :

caméra principale de 48 Mpx, OIS ;

ultra grand-angle de 13 Mpx, 120 degrés.

Google Pixel 9a // Source : Google

Pour le Galaxy A56, on part sur un trio :

caméra principale de 50 Mpx ;

ultra grand angle de 12 Mpx ;

capteur macro de 5 Mpx.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

Sur le papier le Galaxy A56 est donc mieux équipé, mais on rappellera qu’un capteur macro n’a jamais été très utile sur un smartphone. Du côté du Pixel 9a, on croise les doigts pour que la patte Google soit toujours au rendez-vous sur le traitement du mode portrait. Quoi qu’il en soit, une belle bataille se profile dans ce domaine entre les deux modèles.

Pour ce qui est des selfies, on trouve une caméra frontale de 13 Mpx sur le Pixel 9a et de 12 Mpx sur le Galaxy A56.

Performances et batterie

Google Tensor G4 pour le Pixel 9a, Exynos 1580 pour le Galaxy A56. Dans un cas comme dans l’autre, la puce est fabriquée par Samsung.

A priori, le Tensor G4 — qu’on trouve aussi sur les autres Pixel 9 — devrait offrir plus de puissance brute que le Galaxy A56. C’était déjà ce qu’on observait sur les précédentes générations entre le Pixel 8a (Tensor G3) et le Galaxy A55 (Exynos 1480).

Tensor G4 // Source : Google

Les deux puces mettent cependant en avant une conception optimisée pour les tâches liées à l’intelligence artificielle. Aussi, comptez sur 8 Go de RAM sur les deux adversaires.*

Parlons maintenant des batteries. Avantage numérique au Pixel 9a avec un accumulateur de 5100 mAh contre 5000 mAh sur le Galaxy A56.

En revanche, pour la charge rapide, la victoire des nombres revient à Samsung dont le téléphone peut monter jusqu’à 45 W avec un chargeur filaire officiel. Le petit modèle de Google est quant à lui plafonné à 23 W.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

Sur la charge sans fil, le Pixel 9a a l’avantage d’être compatible Qi (jusqu’à 7,5 W maximum). Le Galaxy A56, lui, fait l’impasse sur cette fonctionnalité.

Logiciel

La bataille entre les deux smartphones est aussi celles de leurs interfaces respectives, toutes deux basées sur Android 15. Pixel Experience vs One UI 7. Évacuons déjà l’un des grands atouts des deux solutions : la longévité du suivi logiciel sur les versions de l’OS et sur les patchs de sécurité. 7 ans pour le Pixel 9a, 6 ans pour le Galaxy A56. C’est rassurant !

Google Pixel 9a // Source : Google

Aussi, les deux expériences logicielles sont assez orientées vers les fonctions IA. Gemini est ainsi présent des deux côtés pour servir d’assistant. Cependant, le Pixel 9a mettra en avant beaucoup d’outils pratiques au sein des applications Google, quand le Galaxy A56 va plutôt mettre en avant Galaxy AI.

L’intégration et la présentation des fonctions IA peuvent donc varier, mais la grande idée reste la même, notamment sur l’édition de photo. Le Pixel 9a va par exemple faire valoir les options Retouche magique, Réinventer et Anti-flou, tandis qu’on a un Effaceur d’objets et un Auto-Trim sur le Galaxy A56.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

Notez aussi la fonction Meilleure prise chez Google qui devient Meilleure pose chez Samsung. Bonnet blanc, bonnet sale. Les deux marques ne cachent d’ailleurs pas leur étroit partenariat : bon nombre de nouveautés logicielles poussées par l’Américain arrivent, dans un premier temps, en exclusivité sur les produits du Coréen.

Prix et disponibilité

Le Google Pixel 9a est annoncé à partir de 549 euros dans sa version de base dotée de 128 Go de stockage. Il existe en quatre coloris : porcelaine, pivoine, bleu iris et obsidienne (noir). Il sera disponible courant avril suite à un retard appris très tardivement.

Le Samsung Galaxy A56 s’affiche à partir de 499 euros (128 Go). Vous le trouverez en rose, vert sauge, graphite ou gris avec une disponibilité courant mars.