Que vaut le Xiaomi 15 Ultra face au Samsung Galaxy S25 Ultra ? Comparaison point par point

Nous avons comparé, point par point, les fiches techniques des Xiaomi 15 Ultra et Samsung Galaxy S25 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra vs Samsung Galaxy S25 Ultra // Source : Frandroid

Le Xiaomi 15 Ultra vient d’ĂŞtre annoncĂ© en France. Un smartphone haut de gamme rĂ©solument axĂ© sur la prise de photo. Il marque ainsi une nouvelle Ă©tape pour le constructeur chinois dans sa conquĂŞte du segment plus premium du marchĂ©. C’est assez naturellement que nous comparons sa fiche technique Ă celle du grand concurrent qu’est le Samsung Galaxy S25 Ultra.

N’hĂ©sitez pas, au passage, Ă consulter nos premiers tests du Xiaomi 15 Ultra.

Fiches techniques

Modèle Xiaomi 15 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Dimensions 75,3 mm x 161,3 mm x 9,4 mm 77,6 mm x 162,8 mm x 8,2 mm Interface constructeur HyperOS One UI Taille de l’Ă©cran 6,73 pouces 6,9 pouces DĂ©finition 3200 x 1440 pixels 3120 x 1440 pixels DensitĂ© de pixels 522 ppp 498 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 512 Go 256, 512, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50

Capteur 4 : 200 Mp Capteur 1 : 200

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50

Capteur 4 : 10 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 12 Mp DĂ©finition enregistrement vidĂ©o 8K@30fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’Ă©cran Sous l’Ă©cran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C CapacitĂ© de la batterie N/C 5000 mAh Poids 226 g 218 g Couleurs Noir, Argent, Blanc Noir, Argent, Or, Bleu, Vert, Gris Fiche produit Fiche produit Voir le test

Designs

Autorisons nous un rapide mot sur les partis pris esthétiques des deux smartphones que nous opposons ici. Si le Xiaomi 15 Ultra et le Samsung Galaxy S25 Ultra partagent quelques points communs, ils ne se ressemblent pas du tout. Impossible de les confondre.

Le Xiaomi 15 Ultra, jouant Ă fond la carte du volet photo, ne veut certainement pas que vous passiez Ă cĂ´tĂ© de son module Ă l’arrière. Rond, centrĂ© et, surtout, Ă©norme, ce bloc dĂ©passe beaucoup en relief.

Xiaomi 15 Ultra // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

De son cĂ´tĂ©, le Samsung Galaxy S25 Ultra mise sur un bloc photo plus discret, logĂ© dans le coin supĂ©rieur droit de la face arrière. Ses camĂ©ras sont visuellement sĂ©parĂ©es les unes des autres. L’intĂ©gration est bien moins proĂ©minente.

Si les deux modèles se dĂ©clinent en divers coloris, seul le Xiaomi 15 Ultra a une version un peu particulière imitant l’apparence d’un boĂ®tier photo — celui que nous avons Ă la rĂ©daction et que nous avons photographiĂ©.

Malgré des angles arrondis par rapport à ses prédécesseurs, le Samsung Galaxy S25 Ultra reste plus rectangulaire que le Xiaomi 15 Ultra. On notera toutefois des bordures plates sur les deux smartphones.

Xiaomi 15 Ultra // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

En façade, les deux modèles optent pour un poinçon en haut de l’Ă©cran et un lecteur d’empreintes sous ce mĂŞme Ă©cran. Les deux rangent aussi tous leurs boutons physiques sur la tranche droite.

La certfication IP68 est de mise de part et d’autres du ring pour garantir une rĂ©sistance Ă l’immersion dans l’eau. Vous noterez aussi que le Galaxy S25 Ultra a un stylet.

Enfin, pour les poids et dimensions, voici les informations :

161,3 x 75,3 x 9,35 mm pour le Xiaomi 15 Ultra qui pèse entre 226 et 229 grammes selon le coloris ;

162,8 x 77,6 x mm x 8,2 mm pour le Samsung Galaxy S25 Ultra qui affiche 218 grammes sur la balance.

Écran

Amoled pour tout le monde. Définition QHD+ pour tout le monde (et FHD+ par défaut). Taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz pour tout le monde !

Si vous aimez les grands et beaux Ă©crans, vous serez servi dans un cas comme dans l’autre. En termes de taille, avantage cependant au Galaxy S25 Ultra avec sa diagonale de 6,9 pouces contre 6,73 pouces pour son adversaire.

Xiaomi 15 Ultra // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

En termes de luminositĂ©, c’est plutĂ´t le Xiaomi 15 Ultra qui fait les gros bras avec une promesse Ă 3200 nits en pic contre 2600 nits pour son rival. En revanche, c’est bien le Sud-CorĂ©en qui a droit Ă un revĂŞtement antireflet très pratique.

Logiciel

HyperOS 2 vs One UI 7. Si les deux tĂ©lĂ©phones tournent sous Android 15, leurs interfaces ne se ressemblent pas en termes de look. Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, vous devriez assez rapidement trouver vos marques.

Les smartphones misent par ailleurs sur plusieurs fonctions propulsĂ©es par l’intelligence artificielle. Traduction en temps rĂ©el, retouches photo, retranscription et rĂ©sumĂ© de conversations, reformulation de texte, organisation intelligente de prises de notes, etc. MalgrĂ© quelques petites subtilitĂ©s ici et lĂ qui diffĂ©rencient l’approche de Xiaomi et de Samsung, vous serez servi en termes d’IA.

Notons peut-ĂŞtre simplement que toutes ces options sont mieux intĂ©grĂ©es et mises en avant cĂ´tĂ© Galaxy S25 Ultra alors qu’il vous faudra un peu plus explorer le Xiaomi 15 Ultra pour maĂ®triser les outils similaires.

Aussi, en termes de longĂ©vitĂ© : le Xiaomi 15 Ultra promet 4 ans de mises Ă jour majeures d’Android et 6 ans de patchs de sĂ©curitĂ©. En face, le Samsung Galaxy S25 Ultra promet 7 ans de suivi logiciel pour toutes les mises Ă jour.

Enfin, on l’a dĂ©jĂ mentionnĂ©, mais le Xiaomi 15 Ultra ne propose pas de fonctions liĂ©es Ă un stylet alors que le S Pen du S25 Ultra permet, entre autres, la prise de notes manuscrites ou plus de prĂ©cisions sur les retouches photo.

Photo

Les deux smartphones s’appuient sur un volet photo musclĂ©. Voici, par exemple, ce qui vous attend sur le Xiaomi 15 Ultra.

Capteur principal d’un pouce et 50 Mpx (OIS), équivalent 23 mm (f/1,63) ;

ultra grand-angle de 50 Mpx, équivalent 14 mm, 115 degrés (f/2,2) ;

téléobjectif x3 de 50 Mpx (OIS), équivalent 70 mm (f/1,8) ;

téléobjectif x4,3 de 200 Mpx (OIS), équivalent 100 mm (f/2,6).

Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Notez que le fleuron de Xiaomi s’appuie sur l’expertise de Leica, spĂ©cialiste de la photo. Celui-ci fournit ainsi ses lentilles pour chaque camĂ©ra arrière, notamment pour le capteur principal avec son optique Vario-Summilux 1:1.63-2.6/14-100 ASPH.

L’appareil photo vous permet aussi de varier entre deux modes Leica (Authentique et Vibrant), d’explorer diffĂ©rents filtres propulsĂ©s par le spĂ©cialiste ou mĂŞme une option dans le mode Portrait pour prendre des photos Ă la sauce Leica.

Au-delĂ de ça, un Pack Photo Pro est fourni avec le Xiaomi 15 Ultra pour vraiment vous donner l’impression de tenir un vrai appareil photo dĂ©diĂ© dans la main au lieu d’un « simple » smartphone. Cet accessoire se compose d’une poignĂ©e avec finition grip oĂą vous pouvez fixer un repose pouce, une extension plus agrĂ©able du dĂ©clencheur de prise de vue et une dragonne.

Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Ce Pack Photo Pro est composĂ© aussi d’une coque dĂ©diĂ©e avec des bagues interchangeables permettant d’apposer un filtre par dessus le bloc photo du Xiaomi 15 Ultra. Les filtres en question ne sont pas fournis (mais vous pouvez utiliser les mĂŞmes que pour un vrai boĂ®tier photo).

Face Ă cela, sur Samsung Galaxy S25 Ultra, la partie photo paraĂ®trait presque plus modeste sur le papier alors qu’elle est tout de mĂŞme extrĂŞmement costaude aussi.

Capteur principal de 200 Mpx (OIS), Ă©quivalent 23 mm (f/1,7) ;

ultra grand-angle de 50 Mpx (f/1,9) ;

téléobjectifs x3 de 10 Mpx (OIS), équivalent 69 mm, (f/2,4) ;

téléobjectif x5 de 50 Mpx (OIS), équivalent 115 mm (f/3,4).

Le Samsung Galaxy S25 Ultra permet par ailleurs un zoom numĂ©rique allant jusqu’Ă x100, contre x120 pour le Xiaomi 15 Ultra.

CĂ´tĂ© selfie, le Xiaomi 15 Ultra propose une camĂ©ra frontale de 32 Mpx contre 12 Mpx pour le Samsung Galaxy S25 Ultra. Et pour la vidĂ©o, les deux appareils savent filmer jusqu’en 8K Ă 30 fps ou en 4K Ă 60 fps.

Performances

Le Snapdragon 8 Elite est aux manettes sur le Xiaomi 15 Ultra comme sur le Samsung Galaxy S25 Ultra. Cependant, sur le second, le SoC est en rĂ©alitĂ© peaufinĂ© « for Galaxy ». Il ne s’agit pas d’un boost de performances brutes, mais d’optimisations pour les fonctions IA.

Nous voici donc face Ă une bataille de smartphones superpuissants.

Moyenne normalisée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 // Source : Frandroid

Les scores obtenus dans les benchmarks ci-dessous montrent par ailleurs une puissance brute a priori plus importante côté Xiaomi, mais des capacités IA plus poussées côté Samsung.

Benchmark Xiaomi 15 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra AnTuTu 10 2558113 2282182 -> CPU 542788 586373 -> GPU 1096145 896368 -> MEM 486907 444875 -> UX 432273 354566 Geekbench 6 Single Core 3003 3047 Geekbench 6 Multi Core 9332 9592 Geekbench 6 GPU (Vulkan) 24680 25805 Geekbench AI Single Precision 589 672 Geekbench AI Half Precision 26027 27661 Geekbench AI Quantized Score 58492 61566

Sachez par ailleurs que les deux smartphones misent sur une maîtrise de la chauffe. Le Xiaomi 15 Ultra a ainsi un refroidissement liquide (appelé Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop System) quand le Samsung Galaxy S25 Ultra embarque une chambre à vapeur.

Batterie et recharge

Le Xiaomi 15 Ultra embarque une batterie de 5410 mAh qui peut se recharger Ă 90 W en filaire. La charge sans fil, elle, peut monter Ă 80 W sur ce smartphone et jusqu’Ă 10 W pour la charge inversĂ©e.

Xiaomi 15 Ultra // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

CĂ´tĂ© Galaxy S25 Ultra, la batterie a une capacitĂ© de 5000 mAh et la puissance de charge est plafonnĂ©e Ă 45 W en filaire. La charge sans fil se limite Ă du 15 W et Ă du 4,5 W en sens inverse. Ă€ noter que le champion de Samsung est en quelque sorte « Qi2 ready ». Vous pouvez profiter d’un système de charge magnĂ©tisĂ© Ă la MagSafe chez Apple, mais Ă condition d’investir dans une coque compatible.

Prix des Xiaomi 15 Ultra et Samsung Galaxy S25 Ultra

Le Xiaomi 15 Ultra est affiché au prix officiel de 1499 euros dans sa version unique de 16/512 Go.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra a été annoncé avec un prix de départ de 1399 euros dans une configuration de 12/256 Go. On monte respectivement à 1519 et 1759 euros pour les déclinaisons de 512 Go et 1 To.