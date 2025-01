Les Galaxy S25 sont compatibles QI2, mais uniquement avec cette astuce

Les Galaxy S25 seraient-ils compatibles Qi2 ? Oui et non, en réalité.

Coque Hensinple avec aimants pour Galaxy S25 // Source : Amazon

Officiellement dévoilés hier soir lors du Galaxy Unpacked de Samsung, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra n’ont de cesse de faire couler de l’encre. Et que dire du « one more thing », le fameux Galaxy S25 Edge.

Parmi les nouveautés de ces smartphones, il y a un trait commun entre tous, c’est la batterie qui n’évolue absolument pas. Elle demeure la même que sur la génération S24 sur les trois modèles lancés hier. Est-ce à dire que l’on n’aura pas une meilleure autonomie ? Non puisqu’ils sont tous équipés du Snapdragon 8 Elite, puce plus finement gravée (3 nm) que les précédents Snapdragon 8 Gen 3 et Exynos 2400 et donc une consommation moindre.

Côté charge, pas de bonne surprise, on conserve du 25 Watts sur les modèles de base et du 45 Watts sur l’Ultra. En charge sans fil, c’est du 10 Watts, bête et méchant.

Samsung ne nous avait pas tout dit

Mais là, on se disait que l’on aurait peut-être droit à du QI2. Cette technologie, c’est en fait un équivalent au MagSafe d’Apple. D’ailleurs les chargeurs QI2 sont compatibles avec les iPhone. Dans les faits, on se base sur un cercle aimanté pour bien centrer la charge. Un chargeur mal positionné peu mal soliciter la batterie et n’offre pas une charge optimale.

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ est là Le futur best-seller de Xiaomi vient d’arriver. Cette nouvelle référence combinant fonctionnalités impressionnantes et prix attractif est déjà en promotion chez Boulanger.

Finalement, Samsung nous a confirmé que les Galaxy S25 ne sont pas compatibles QI2. Il y a cependant une petite chose que ne nous a pas indiqué Samsung, c’est qu’il lance en parallèle de ses smartphones des coques de protection qui intègrent des aimants, lesquels, de fait, apportent cette fameuse compatibilité QI2. En réalité, les S25 ne seraient donc aps compatibles QI2, mais QI2-ready.

La coque officielle Samsung avec aimants n’est pas encore disponible en France // Capture d’écran : Samsung.com

Une pirouette que l’on a croisée récemment sur le OnePlus 13 dont le nouveau chargeur AirVooc ne fonctionne qu’avec la coque officielle qui comporte elle aussi des aimants.

La différence avec Apple est que les iPhone comportent en interne cette fameuse bague aimantée, ne nécessitant pas d’accessoire en sus pour être MagSafe.

À noter que des équipementiers comme iVoler, Spigen ou encore Hensiple proposent déjà des coques avec ce même procédé d’aimant incrusté.

Pour aller plus loin

Samsung présente les Galaxy S25, S25+, S25 Ultra et même un S25 Edge : place à l’IA !

Pourquoi n’y a-t-il pas d’aimant dans les Galaxy S25 ?

Cette question, Samsung y a répondu à nos confrères de Tomsguide.com. Le constructeur justifie l’absence d’aimants dans les Galaxy S25 par le fait qu’ils affecteraient « à la fois l’écran et les performances du S Pen [pour le S25 Ultra, ndlr] ».

Difficile à avaler comme explication, d’autant plus que bien d’autres constructeurs parviennent à mettre du QI2 complet sur des smartphones de milieu de gamme, comme HMD avec son Skyline à 599 euros.

Reste que la coque vient en premier accessoire acheté systématiquement avec un smartphone afin de garantir au mieux son intégrité physique. Une coque avec aimant ne devrait donc pas être très contraignante pour la plupart.