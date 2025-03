C’est officiel, le Xiaomi 15 Ultra arrive en France pour sublimer vos photos : son prix en euros

On l’attendait et le voici annoncé en France. Le Xiaomi 15 Ultra arrive en Europe à l’occasion du MWC 2025 avec plein de promesses et un prix de 1500 euros.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Xiaomi (montage Frandroid)

Après avoir été officialisé en Chine, il ne lui restait plus qu’à débarquer en Europe. Le Xiaomi 15 Ultra arrive ainsi en France après avoir eu droit à une présentation au MWC 2025 de Barcelone.

Au programme : un smartphone très haut de gamme qui a tendance à vouloir se faire passer pour un appareil photo dédié. Nous avons d’ailleurs publié nos premiers tests du Xiaomi 15 Ultra, c’est prometteur.

Le design ne trompe pas. Avec son module photo rond centré à l’arrière qui occupe une place imposante — aussi bien en largeur qu’en relief — le Xiaomi 15 Ultra est très explicite sur son principal atout.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Xiaomi

D’autant plus qu’il peut compter sur l’expertise du spécialiste Leica, à la fois pour lui fournir des optiques et un traitement particulier des couleurs.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Xiaomi

Xiaomi met le paquet sur la photo

Il embarque ainsi un capteur photo principal de 50 Mpx (f/1,63) associé à une optique Leica Vario-Summilux 1:1.63-2.6/14-100 ASPH. À cela s’ajoute un ultra grand-angle de 50 Mpx (la seule prise de vue non stabilisée optiquement) et deux téléobjectifs :

zoom x3 de 50 Mpx (f/1,8) ;

zoom x4,3 de 200 Mpx (f/2,6).

Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Pack Photo Pro du Xiaomi 15 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le Xiaomi 15 Ultra vient d’ailleurs avec un Pack Photo Pro. Il s’agit d’un lot d’accessoires coque+poignée permettant au téléphone de ressembler encore plus à un véritable appareil photo. La poignée offre ainsi une meilleure prise en main pendant vos longues sessions photo. Elle s’agrémente d’une batterie de 2000 mAh pour recharger le smartphone, d’un repose pouce, d’une extension du déclencheur photo pour un meilleur confort et d’une dragonne. La coque, quant à elle, peut accueillir des filtres à mettre par dessus les caméras du Xiaomi 15 Ultra.

Une fiche technique très alléchantes

Du reste, comptez sur un écran Amoled de 6,73 pouces avec une définition WQHD+ de 3200 x 1440 pixels (mais en Full HD+ par défaut). Le taux de rafraîchissement varie de 1 à 120 Hz et la luminosité maximale est promise à 3200 nits.

Xiaomi 15 Ultra // Source : Xiaomi

Le Xiaomi 15 Ultra s’appuie aussi sur un Snapdragon 8 Elite couplé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage (non extensible). Quant à la batterie de 5410 mAh, elle peut se recharger en 90 W maximum en filaire et à 80 W en sans-fil.

Sachez aussi que l’on retrouve Android 15 en sortie de boîte sur ce Xiaomi 15 Ultra, avec l’interface HyperOS 2 qui multiplie les fonctions d’intelligence artificielle : reformulation et génération de texte, transcription et résumé de conversations orales, traduction en direct, effaceur d’objet et extension d’image, etc.).

Xiaomi 15 Ultra // Source : Xiaomi

Pour ce qui est de la longévité du smartphone : sachez que Xiaomi promet 4 ans de suivi logiciel pour les mises à jour majeures d’Android et 6 ans pour les patchs de sécurité. En outre, l’appareil est certifié IP68 et résiste ainsi à une immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 m de profondeur.

Notez par ailleurs une hauteur de 161,3 mm et une largeur de 75,3 mm. L’épaisseur varie, selon les coloris, entre 9,35 et 9,48 mm. Le poids aussi n’est pas le même selon la finition : 226 grammes en noir ou en blanc, 229 pour la version en argent (qui est la plus mise en avant pour sa ressemblance avec des boîtiers photo).

Le Xiaomi 15 Ultra se lance dès à présent en France et en Europe au tarif officiel de 1499 euros. Un tarif élevé, mais qui a le mérite d’inclure le Pack Photo Pro et une capacité de stockage elevée (512 Go pour rappel).

Ce Xiaomi 15 Ultra sera un concurrent intéressant du Samsung Galaxy S25 Ultra.