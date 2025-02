Le Xiaomi 15 Ultra : il est lancé, voilà un nouveau champion de la photo

Xiaomi dévoile son 15 Ultra en Chine : un smartphone qui mise tout sur un périscope impressionnant.

Le voilà officiellement lancé ! Le Xiaomi 15 Ultra, dernier né des smartphones haut de gamme de Xiaomi, vient de faire ses débuts en Chine. Il sera au Mobile World Congress, à n’en pas douter, le salon de Barcelone ouvre ses portes dès lundi 2 mars prochain.

Si vous aimez les smartphones qui repoussent les limites de la photographie mobile, ce modèle risque de vous taper dans l’œil. Avec son appareil photo périscopique de 200 mégapixels qui promet des miracles en basse lumière, il propose quelque de nouveau, mais dans une enveloppe qui reste familière.

Une caméra qui fait tout le show

Commençons par le plus croustillant : l’appareil photo. Il faut dire qu’il est très visible.

La gamme Ultra de Xiaomi, c’est la photo avant tout. Et cette année, le constructeur chinois a mis le paquet avec un objectif périscopique de 200 mégapixels. Derrière ce nom barbare, il y a une idée simple : un zoom optique (ici, 4,3x) qui utilise un système de lentilles pour capter des détails même quand vous êtes loin du sujet.

Par rapport au 14 Ultra, le zoom est un peu moins puissant (on passe de 5x à 4,3x), mais Xiaomi compense avec un capteur plus grand et une ouverture plus large (f/2,6). Traduction : plus de lumière entre dans l’objectif, et vos photos de nuit ou dans un bar sombre devraient être bien plus nettes. D’ailleurs, ils l’ont surnommé « Night God » en interne – ça donne le ton.

Le reste de l’équipe photo n’est pas en reste. Vous avez trois autres capteurs de 50 mégapixels chacun : un principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif intermédiaire. Le principal perd l’ouverture variable (un truc malin qui ajustait la lumière automatiquement) du modèle précédent, mais gagne en vitesse avec une ouverture fixe f/1,63 – ça reste du jargon, mais en gros, ça capte bien la lumière aussi. Il faudra voir aussi toute l’optimisation logicielle, gros morceau désormais sur les smartphones.

Un look qui claque et un kit pour les pros

Côté design, Xiaomi ne réinvente pas la roue, mais peaufine son style. Le module photo arrière, énorme et rond, ressemble à un vrai appareil photo, surtout avec la touche Leica – leur partenaire en optique. Il y a même une version bicolore argent et noir qui fait très pro, avec un petit logo « Ultra » discret. Sinon, pour les moins extravagants, des modèles noir ou blanc tout simples sont aussi au menu.

Et pour ceux qui veulent jouer les photographes pros, Xiaomi remet le couvert avec son kit photo en option. C’est une coque qui se clipse avec une poignée, un bouton pour déclencher, un autre pour filmer, une molette pour régler l’exposition… On dirait un petit appareil photo numérique. Cette année, il gagne une batterie de 2 000 mAh (qui peut même recharger votre téléphone) et un repose-pouce pour plus de confort.

Sous le capot : du solide, sans surprise

Bon, la photo c’est bien, mais le reste ? Le Xiaomi 15 Ultra embarque le Snapdragon 8 Elite, le dernier processeur star de Qualcomm. C’est une bête de puissance.

L’écran Oled, lui, reste à 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptable (1 à 120 Hz – ça veut dire qu’il s’ajuste pour économiser la batterie ou rendre tout fluide). Il grimpe à 3 200 nits en luminosité max, donc même en plein soleil, vous y verrez clair.

La batterie passe à 6 000 mAh – un joli score qui promet une bonne autonomie – mais les vitesses de charge restent à 90 W en filaire et 80 W sans fil. Pas de révolution ici, et toujours pas de Qi2 (le nouveau standard de charge sans fil magnétique). L’indice IP68 est de retour, donc il résiste à l’eau et à la poussière. En somme, c’est du costaud, mais sans gros bouleversement par rapport au 14 Ultra.

Alors, il vaut le coup ?

Le Xiaomi 15 Ultra, c’est une mise à jour en douceur, mais avec un focus clair : la photo, encore et toujours. Si le 14 Ultra était déjà un monstre dans ce domaine (certains le voyaient comme le roi des smartphones photo en 2024), ce nouveau venu mise tout sur son périscope pour briller dans le noir.

Il débarque sur la scène internationale ce 2 mars au Mobile World Congress de Barcelone.

À 6 499 yuans En Chine (environ 900 euros), il reste dans la lignée des smartphones premium. Il faudra sans doute attendre un tarif beaucoup plus important en Europe, on parle de 1 500 euros dans les rumeurs.