Xiaomi 15 Ultra : voici ce que l’on peut attendre de la partie photo du smartphone

Xiaomi s’apprêterait de nouveau à repousser les limites de la photographie mobile avec son prochain fleuron, le Xiaomi 15 Ultra. En tout cas, c’est ce que l’on peut attendre si l’on se fie aux informations techniques qui ont fuité.

Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Selon les dernières informations du célèbre leaker Digital Chat Station sur Weibo, le Xiaomi 15 Ultra introduira plusieurs innovations majeures dans le domaine de la photographie. Parmi elles, une capacité de mise au point macro à environ 10 centimètres, permettant de capturer des détails avec une excellente précision.

Le module photo arborerait un design distinctif avec un anneau rouge et bénéficie d’un nouveau traitement de surface sur les optiques téléobjectifs. On aurait donc droit à une meilleure gestion des reflets et une clarté accrue des clichés.

Quelle fiche technique pour la partie photo du Xiaomi 15 Ultra ?

Le système photo s’annonce particulièrement impressionnant avec une configuration à quatre capteurs : un module principal Sony LYT-900 de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle Samsung JN5 de 50 mégapixels, un téléobjectif Sony IMX858 de 50 mégapixels, et la star du système : un périscope Samsung HP9 de 200 mégapixels capable d’un zoom hybride jusqu’à 100x assisté par IA.

Pour accompagner tout cela, Xiaomi prévoirait de commercialiser un nouveau kit photographique dédié. En l’absence de finitions en cuir sur cette série, la marque proposerait également des coques au style Morandi pour personnaliser l’appareil, toujours selon Digital Chat Station.

Côté autonomie, le Xiaomi 15 Ultra devrait embarquer une batterie encore plus imposante que celle du 15 Pro et ses 6100 mAh, établissant potentiellement un nouveau record pour un flagship Xiaomi. La certification 3C confirme une charge rapide à 90 W en filaire, tandis que la charge sans fil pourrait atteindre 50 W ou 80 W selon les rumeurs.

Le smartphone intègrerait aussi des fonctionnalités de communication par satellite, prenant en charge les appels via le réseau Tiantong et la messagerie texte via le système Beidou, le rendant particulièrement adapté aux zones reculées.

Wei Siqi, porte-parole du groupe Xiaomi, a confirmé que le lancement officiel du Xiaomi 15 Ultra aura lieu en février. Pour ce qui est du reste de la fiche technique, l’appareil conservera l’écran AMOLED de 6,73 pouces avec ses bordures incurvées de tous les côtés, sa définition 2K et sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, déjà présents sur le modèle Pro.