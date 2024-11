Xiaomi 15 Ultra : attendez-vous à un immense bloc photo, mais ce serait pour une bonne raison

Attendu pour le début de l’année 2025, le prochain fleuron de Xiaomi se dévoile progressivement depuis quelques semaines. Et, si l’on en croit les rumeurs, les capacités photo de l’appareil seront très impressionnantes.

Le bloc photo du Xiaomi 15 Ultra aura une disposition différente de celui de son prédécesseur // Source : Smartprix

On ne s’attend pas à ce que Xiaomi fasse dans la demi-mesure lorsqu’il s’agit de smartphones haut de gamme. Toujours prêt à concurrencer les cadors du secteur que sont Google, Apple ou Samsung, le constructeur chinois nous propose des appareils pour le moins aguicheurs, et les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro ne font évidemment pas exception.

Bien que l’on n’ait pas encore pu mettre la main sur ces derniers, il est déjà temps de se tourner vers leur itération Ultra, censée être annoncée pour fin janvier ou début février 2025. Si l’on a déjà eu droit à quelques informations sur sa fiche technique, c’est à son bloc photo d’être à l’honneur des dernières fuites.

C’est au début du mois de novembre que Smartprix nous révélait le design du smartphone, avec comme élément le plus remarquable son imposant bloc photo circulaire, semblable à celui du Xiaomi Ultra 14. Sauf qu’ici, les rendus montrent une disposition différente de ses différents capteurs.

Voici à quoi devrait ressemble le Xiaomi 15 Ultra // Source : Smartprix

Exit la disposition tout en symétrie : trois objectifs sont alignés en bas du bloc, le quatrième se logeant en haut à droite de l’ensemble. Le reste est occupé par le logo de Leica, partenaire de Xiaomi, et le flash se fraye une place tout en haut du cercle. Alors, pourquoi un tel chamboulement de la formule qui avait été choisie avec la génération précédente ?

Un téléobjectif périscopique qui a besoin de place

C’est sur Weibo qu’une source nous donne la réponse, grâce à une vue des entrailles du Xiaomi 15 Ultra. En effet, si les trois capteurs du bas sont alignés côte à côte, c’est pour laisser place à un imposant téléobjectif périscopique.

L’appareil périscopique du Xiaomi 15 Ultra semble en effet occuper beaucoup d’espace // Source : Fuite sur Weibo

Une information qui n’a rien d’étonnant, puisque celui-ci devrait avoir des caractéristiques impressionnantes : il serait équipé d’un capteur de 200 Mpx et pourrait fournir un grossissement de 4,3 x couplé à un zoom numérique. Un sacré argument de vente pour le smartphone, à qui il fallait donc laisser beaucoup de place.

Les autres appareils photos ne devraient toutefois pas être en reste, puisqu’on s’attend à une caméra principale, un ultra-grand angle et à un téléobjectif x2 ou x3 de 50 Mpx.

Cependant, tout ceci reste à prendre avec des pincettes tant que le fabricant chinois n’a pas dévoilé lui-même le Xiaomi 15 Ultra. Réponse dans quelques semaines, donc.