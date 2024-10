Le Xiaomi 15 est officiel et il est compact et très puissant, mais il y a un os

Xiaomi vient de lever le voile sur sa nouvelle ligne de smartphones haut de gamme, les Xiaomi 15.

Xiaomi 15 // Source : Xiaomi

Si Xiaomi présente en Chine les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, il y a de fortes chances pour que quelques milliers de kilomètres plus tard nous n’ayons droit qu’au Xiaomi 15, comme ce fut le cas pour la série 14. Un Xiaomi 15 Ultra est déjà en préparation et lui sera sur nos étales, et d’ailleurs on l’attend de pied ferme tant on a apprécié le Xiaomi 14 Ultra.

Mais l’heure est au Xiaomi 15, un smartphone en rumeur depuis de longs mois et qui est enfin réalité. Remplaçant du Xiaomi 14, il offre dans un format plutôt compact tout ce que peut vouloir un smartphone de très bonne tenue pour la saison 2024-2025.

Propulsé par le Snapdragon 8 Elite

En effet, puisque le Xiaomi 15 fait toujours partie des smartphones haut de gamme les plus petits avec une diagonale de 6,36 pouces et côté performances, il en a à revendre le bougre avec son Snapdragon 8 Elite, dernière innovation de Qualcomm qui encapsule son nouveau coeur Oryon 2.

Ultra puissant, ce fringuant SoC promet 45 % de performances en plus que le Snapdragon 8 Gen 3 du Xiaomi 14. Xiaomi l’a fait sien et indique qu’il a pu diviser quasiment par deux le temps de lancement des applications. De quoi améliorer l’expérience utilisateur.

À cela, il faut ajouter 12 ou 16 Go de mémoire vive et l’une des trois options de stockage : 256 Go , 512 Go ou 1 To.

Xiaomi 15 // Source : Xiaomi

La magie de la batterie carbone-silicium

Pour alimenter cette puissante plateforme, Xiaomi gonfle la capacité de sa batterie qui passe de 4610 mAh à 5400 mAh !

Et tout cela sans modifier d’un iota les mensurations du téléphone. En fait il est même plus petit que le Xiaomi 14 : 152,3 x 71,2 x 8,08 mm, contre 152,8 x 71,5 x 8,2 mm auparavant.

C’est diablerie jurerait un visiteur de l’ancien temps. Que nenni ! En réalité, Xiaomi a opté pour ses Xiaomi 15 pour des batteries carbone-silicium. De plus en plus en vogue, cette technologie permet d’emmagasiner plus d’énergie qu’une batterie classique dans un même espace.

Deux choix s’offrent alors : conserver la même autonomie en réduisant la taille ou conserver les mêmes dimensions pour booster clairement l’autonomie. Avec le Xiaomi 15, on part sur la seconde formule.

Xiaomi 15 // Source : Xiaomi

Un haut de gamme « compact »

En face avant, le Xiaomi 15 conserve l’écran plat Amoled de 6,36 pouces de son prédécesseur avec un cadre noir affiné qui ne dépasse pas 1,38 mm d’épaisseur, soit un poil au-dessus de celles de les iPhone 16 Pro qui ont fait très fort cette année. Il affiche en 2670 x 1200 pixels et possède toujours un taux de rafraichissement de 120 Hz. À noter que sa luminosité maximale passe de 3000 à 3200 nits.

L’écran est protégé par un verre XiaomiDragon Crystal, censé être 10 fois plus résistant que le Gorilla Glass Victus du Xiaomi 14, selon Xiaomi. Sous cet écran, on trouve un capteur d’empreinte ultrasonique qui promet un déverrouillage éclair.

Le cadre de l’appareil est en alliage d’aluminium. Il est certifié IP68.

Xiaomi 15 // Source : Xiaomi

Un téléobjectif moins puissant

Au dos, on trouve le bloc photo. Toujours développé en partenariat avec Leica, il embarque trois objectifs avec trois capteurs de 50 Mpx, de quoi faire du pixel binning sur chacun d’eux :

un grand-angle de 50 Mpx stabilisé ouvrant à f/1.6 (23 mm)

un ultra grand-angle de 50 Mpx ouvrant à f/2.2 (14 mm)

un téléobjectif de 50 Mpx stabilisé avec zoom x3 ouvrant à f/2.0 (60 mm)

Assez peu de différences avec le Xiaomi, si ce n’est que l’on régresse côté zoom optique puisque celui de l’an dernier était un x3,2, soit un équivalent 75 mm sans doute plus polyvalent, notamment pour les portraits.

Petit gain côté vidéo avec la possibilité de filmer en 8K à 30 images par seconde, bien que le 4K @30ips ou @60ips soit plus en accord avec les besoins des consommateurs.

Xiaomi 15 // Source : Xiaomi

Le port USB-C de l’appareil permet une charge filaire à 90 Watts. En sans-fil, on monte tout de même à 50 Watts. Pour la connectivité, c’est de la 5G, du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4, sans oublier le NFC. Pas de prise casque, mais des haut-parleurs stéréo avec le label Dolby Atmos et la certification Hi-Res Audio.

Le Xiaomi 15 est lancé avec un dos en verre dans cinq finitions : lilas, vert, argent, noir et blanc.

10% plus cher que le Xiaomi 14

Pour les prix, on n’a encore aucune donnée pour la France, d’ailleurs sa sortie dans l’Hexagone n’a pas été annoncée par la branche française de Xiaomi.

Néanmoins, on a la confirmation qu’il y a bien une belle augmentation par rapport à l’an dernier. Les prix chinois s’envolent. À modèles équivalents, on a :

Xiaomi 14 Xiaomi 15 16+512 Go 4599 CNY 4999 CNY 16+1000 Go 4999 CNY 5499 CNY

Plus de 10% d’augmentation. Répercuté sur nos tarifs européens, cela pourrait faire passer toute la gamme au-dessus des 1000 euros.