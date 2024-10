Le Xiaomi 15 sera plus cher que les modèles précédents à cause de ce composant

On s’en doutait depuis quelques mois déjà, et c’est désormais confirmé : le Xiaomi 15 va bien être plus onéreux que le Xiaomi 14 précédent. Le fabricant chinois est contraint de revoir ses tarifs à la hausse.

Le Xiaomi 15

Cela faisait maintenant plusieurs années que Xiaomi n’avait pas augmenté le tarif de son smartphone haut de gamme. Malgré une forte augmentation de prix sur plusieurs composants l’année dernière, Xiaomi avait absorbé les hausses pour maintenir son Xiaomi 14 à 3999 yuans (520 euros) en Chine.

Cependant, Lei Jun, le PDG de Xiaomi, vient d’annoncer une mauvaise nouvelle pour la prochaine génération qui arrive d’ici quelques jours seulement. D’après lui, en raison d’une hausse des coûts sur certains composants et d’un investissement plus important dans la recherche et développement, le fabricant n’a d’autre choix que de faire grimper les prix de son smartphone cette année.

Un prix en hausse attendu pour le Xiaomi 15

Cette décision n’est finalement pas vraiment une surprise, puisqu’on s’attendait bien à une hausse des tarifs assez généralisée. Nous savions notamment que l’IA allait faire exploser les prix des smartphones dès l’année prochaine, mais aussi que certains composants sont devenus beaucoup plus chers que les générations précédentes.

Le Snapdragon 8 Elite, par exemple, a bénéficié d’une toute nouvelle architecture. Cette dernière permet à la puce d’offrir un gain de performances assez inédit par rapport au Snapdragon 8 Gen 3, mais est surtout beaucoup plus onéreuse à produire pour Qualcomm, et donc vendue plus chère aux constructeurs.

D’après le leaker Digital Chat Station sur Weibo, cette nouvelle puce Snapdragon 8 Elite coûterait pas moins de 190 dollars, soit une augmentation de 20 % par rapport à la génération précédente. Cela représente environ 30 dollars supplémentaires, qui ne peuvent plus être absorbés par Xiaomi une année de plus à moins de sacrifier ses marges. Il était donc inévitable que le Xiaomi 15 devienne plus cher, mais il reste désormais à savoir à quel tarif il sera commercialisé. Pour rappel, en France, le smartphone était sorti à 999 euros, mais nous ne savons pas si son prix en Europe sera ou non aussi impacté.